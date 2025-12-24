Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sudah Kantongi Kelemahan PSM Makassar, Federico Barba Pede Persib Bandung Menang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |21:05 WIB
Sudah Kantongi Kelemahan PSM Makassar, Federico Barba <i>Pede</i> Persib Bandung Menang
Pemain Persib Bandung, Federico Barba. (Foto: Laman resmi Persib)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung terus mematangkan persiapan menjelang laga krusial menghadapi PSM Makassar di laga lanjutan Super League 2025-2026. Bek andalan Maung Bandung, Federico Barba, mengungkapkan bahwa tim pelatih telah memberikan analisis mendalam terkait pola permainan lawan guna memastikan poin penuh tetap bertahan di Bandung.

Pertemuan Persib vs PSM merupakan laga tunda pekan ke-8 Super League 2025-2026. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu, 27 Desember 2025.

1. Bedah Kekuatan Juku Eja

Barba menegaskan, Persib sudah mempersiapkan diri untuk menatap laga tersebut. Hal itu dikarenakan Persib ingin meraih kemenangan di kandang.

"Kami baru mulai berbicara tentang mereka. Seperti di laga sebelumnya, pelatih melakukan persiapan dengan sangat baik dan memberi kami masukan soal lawan dan kami coba menangkapnya," kata Barba dilansir dari laman Persib, Rabu (24/12/2025).

Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)
Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)

Pemain berusia 32 tahun itu menegaskan siap tampil jika kembali bermain menghadapi PSM. Hal itu dikarenakan kebugarannya tetap terjaga setelah menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC, pada 21 Desember 2025.

 

