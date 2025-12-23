Federico Barba Beri Sinyal Tinggalkan Persib Bandung di Bursa Transfer

BANDUNG – Federico Barba memberi sinyal akan meninggalkan Persib Bandung di bursa transfer. Sebab, ia terang-terangan mengaku rindu dengan keluarganya.

Media Italia menyebut Barba tengah jadi incaran salah satu klub di negara asalnya yakni Pescara. Bek bernomor punggung 93 itu akan bergabung dengan status pinjaman.

1. Belum Dibuka

Barba tak menampik rumor tersebut. Namun, ia belum mau berbicara lebih lanjut lantaran bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 belum dibuka.

“Tapi sejujurnya saya rindu keluarga saya dan saya sedang memasuki periode yang rumit. Saya sempat sakit, masuk ke rumah sakit dan tidak mudah,” ungkap Barba di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/12/2025).

“Tapi sekarang saya masih di sini, saya masih menjadi pemain Persib dan saya mengerahkan segenap kemampuan,” sambung pria asal Italia itu.

2. Periode Tidak Mudah

Dengan alasan tersebut, Barba belum mau berbicara mengenai masa depannya di Persib. Kontraknya sendiri baru akan berakhir pada penghujung musim 2025-2026.

“Untuk saat ini, saya belum tahu karena jendela transfer belum dimulai. Tapi seperti yang saya katakan, saya sedang berada di periode yang tidak mudah sejujurnya,” aku Barba.