HOME BOLA LIGA INDONESIA

Segera Gabung Persib Bandung, Adapatsi Layvin Kurzawa Bisa Lancar Berkat Andrew Jung

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |18:39 WIB
Segera Gabung Persib Bandung, Adapatsi Layvin Kurzawa Bisa Lancar Berkat Andrew Jung
Adaptasi Layvin Kurzawa di Persib Bandung diyakini tidak akan sulit (Foto: Instagram/@kurzawa)
A
A
A

BANDUNG – Layvin Kurzawa disebut-sebut selangkah lagi gabung dengan Persib Bandung. Ia tidak perlu khawatir soal adaptasi karena Pangeran Biru punya Andrew Jung!

Kurzawa belakangan kencang dirumorkan bergabung dengan Persib. Mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu dilaporkan sedang bernegosiasi dengan juara bertahan Liga Indonesia itu.

Layvin Kurzawa. (Foto: Instagram/kurzawa)

Saat ini, Kurzawa sedang berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan klub Portugal Boavista pada pertengahan 2025. Foot Mercato meyakini, sang pemain segera berkostum Persib.

1. Tidak Sulit Adaptasi

Jika kepindahan itu terwujud, Foot Mercato menilai Kurzawa tidak akan sulit beradaptasi. Sebab, ia akan memiliki rekan setim yang sama-sama orang Prancis; Andrew Jung.

"Kehadiran Prancis ini dapat mempermudah integrasi mantan pemain Paris Saint-Germain ini ke dalam kejuaraan yang kurang dikenal oleh masyarakat umum," tulis Foot Mercato di laman resminya, dikutip pada Senin (19/1/2026).

"(Andrew Jung) menawarkan Kurzawa kesempatan untuk kembali ke lapangan dan menikmati kesenangan bermain di lingkungan di mana ekspektasi terhadap namanya akan sangat besar," tambah laporan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
