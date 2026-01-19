Harga Pasaran Mantan Bek PSG Layvin Kurzawa yang Dirumorkan Gabung Persib Bandung

BANDUNG – Jagat sepak bola Indonesia dihebohkan dengan kabar mengejutkan dari media Prancis, Foot Mercato, yang menyebutkan mantan bintang Paris Saint-Germain (PSG), Layvin Kurzawa, tengah merapat ke Persib Bandung. Bek sayap berpengalaman tersebut dikabarkan sedang menjalani proses negosiasi serius untuk mencicipi atmosfer kompetisi kasta tertinggi di Tanah Air bersama Skuad Maung Bandung.

1. Negosiasi Kejutan

Laporan dari Foot Mercato mengungkapkan Kurzawa yang berstatus tanpa klub setelah dilepas tim Portugal, Boavista, siap mengambil langkah yang tidak terduga dalam kariernya.

"Tanpa klub sejak meninggalkan Boavista musim panas lalu, mantan bek sayap Paris Saint-Germain ini siap mengejutkan semua orang," tulis laporan tersebut pada Senin (19/1/2026).

Langkah Persib Bandung memburu pemain kelas dunia ini dinilai sangat strategis. Selain statusnya sebagai pemimpin klasemen Super League 2025-2026, tim asuhan Bojan Hodak ini juga membutuhkan suntikan tenaga baru untuk bersaing di AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026.

Layvin Kurzawa. (Foto: Instagram/kurzawa)

Kehadiran Kurzawa diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pertahanan, tetapi juga mendongkrak popularitas Persib di level internasional.

2. Penurunan Nilai Pasar yang Drastis

Meski pernah membela klub-klub raksasa seperti AS Monaco, PSG, hingga Fulham di Liga Inggris, nilai pasar Kurzawa saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan masa kejayaannya. Berdasarkan data dari Transfermarkt, harga pasaran pemain berusia 33 tahun ini kini berada di angka 750 ribu euro atau sekira Rp14,7 miliar.