Media Prancis: Bukan Eropa, Layvin Kurzawa Pilih Persib Bandung sebagai Destinasi Baru Kariernya

BANDUNG – Rumor transfer fantastis mengguncang sepak bola Tanah Air setelah media ternama Prancis, Foot Mercato, melaporkan mantan bek Paris Saint-Germain (PSG), Layvin Kurzawa, tengah dalam pembicaraan serius untuk bergabung dengan Persib Bandung. Kabar ini menjadi kejutan besar mengingat profil Kurzawa sebagai pemain yang lama berkarier di level tertinggi kompetisi Eropa.

1. Negosiasi Tahap Lanjut dengan Maung Bandung

Dalam laporannya, Foot Mercato menuliskan bahwa Kurzawa siap mengejutkan semua pihak dengan bergabung Persib Bandung. Saat ini, menurut laporan itu, Kurzawa dan manajemen Persib sedang dalam tahap negosiasi.

"Tanpa klub sejak meninggalkan Boavista musim panas lalu, mantan bek sayap Paris Saint-Germain ini siap mengejutkan semua orang," tulis Foot Mercato, dikutip pada Senin (19/1/2026).

"Layvin Kurzawa sedang dalam tahap negosiasi lanjutan untuk bergabung dengan Persib Bandung, pemimpin klasemen liga Indonesia di Asia," tambah laporan tersebut.

Layvin Kurzawa. (Foto: Instagram/kurzawa)

2. Rekam Jejak Eropa

Kurzawa sebelumnya merupakan bek top di Eropa. Pemain berpaspor Prancis itu sempat membela AS Monaco, PSG, dan klub Liga Inggris, Fulham.