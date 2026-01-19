Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Media Prancis: Bukan Eropa, Layvin Kurzawa Pilih Persib Bandung sebagai Destinasi Baru Kariernya

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |15:37 WIB
Media Prancis: Bukan Eropa, Layvin Kurzawa Pilih Persib Bandung sebagai Destinasi Baru Kariernya
Layvin Kurzawa dirumorkan jadi incaran Persib Bandung. (Foto: Instagram/kurzawa)
A
A
A

BANDUNG – Rumor transfer fantastis mengguncang sepak bola Tanah Air setelah media ternama Prancis, Foot Mercato, melaporkan mantan bek Paris Saint-Germain (PSG), Layvin Kurzawa, tengah dalam pembicaraan serius untuk bergabung dengan Persib Bandung. Kabar ini menjadi kejutan besar mengingat profil Kurzawa sebagai pemain yang lama berkarier di level tertinggi kompetisi Eropa.

1. Negosiasi Tahap Lanjut dengan Maung Bandung

Dalam laporannya, Foot Mercato menuliskan bahwa Kurzawa siap mengejutkan semua pihak dengan bergabung Persib Bandung. Saat ini, menurut laporan itu, Kurzawa dan manajemen Persib sedang dalam tahap negosiasi.

"Tanpa klub sejak meninggalkan Boavista musim panas lalu, mantan bek sayap Paris Saint-Germain ini siap mengejutkan semua orang," tulis Foot Mercato, dikutip pada Senin (19/1/2026).

"Layvin Kurzawa sedang dalam tahap negosiasi lanjutan untuk bergabung dengan Persib Bandung, pemimpin klasemen liga Indonesia di Asia," tambah laporan tersebut.

Layvin Kurzawa. (Foto: Instagram/kurzawa)
Layvin Kurzawa. (Foto: Instagram/kurzawa)

2. Rekam Jejak Eropa

Kurzawa sebelumnya merupakan bek top di Eropa. Pemain berpaspor Prancis itu sempat membela AS Monaco, PSG, dan klub Liga Inggris, Fulham.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/49/3196189/layvin_kurzawa-2OHN_large.jpg
5 Pemain Bintang Incaran Persib Bandung di Musim 2026, Nomor 1 Layvin Kurzawa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/49/3196185/lucas_cardoso_resmi_gabung_malut_united-afvk_large.jpg
Bukan ke Persib Bandung, Lucas Cardoso Resmi Gabung Malut United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/49/3196175/ivar_jenner-WkDc_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Ivar Jenner jika Resmi Gabung Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/49/3196109/rezaldi_hehanussa-wAlI_large.jpg
Gabung Persik Kediri, Rezaldi Hehanussa Sampaikan Salam Perpisahan Emosional untuk Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/19/11/1667461/daftar-juara-piala-afrika-sepanjang-sejarah-mesir-terbanyak-senegal-raja-baru-csp.webp
Daftar Juara Piala Afrika Sepanjang Sejarah: Mesir Terbanyak, Senegal Raja Baru!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/19/bek_muda_rennes_jeremy_jacquet.jpg
Ditikung Chelsea, Arsenal Terancam Kehilangan Pemain Incaran di Bursa Transfer
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement