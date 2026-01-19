5 Pemain Bintang Incaran Persib Bandung di Musim 2026, Nomor 1 Layvin Kurzawa!

ADA 5 pemain bintang incaran Persib Bandung di bursa transfer Januari 2026 yang menarik untuk dibahas. Sebenarnya, ada banyak pemain yang dikaitkan dengan tim asuhan Bojan Hodak tersebut, namun lima pemain yang akan dibahas kali ini menjadi nama-nama yang paling kencang dirumorkan dengan Persib.

Seperti yang diketahui, Persib Bandung tampaknya tidak main-main dalam mempersiapkan skuad guna mempertahankan gelar juara Super League serta bersaing di kancah Asia, tepatnya di AFC Champions League 2 2025-2026. Menjelang penutupan bursa transfer Januari 2026, manajemen Maung Bandung dikabarkan tengah mengincar sederet pemain bintang untuk memperdalam kedalaman tim asuhan Bojan Hodak.

Berikut 5 Pemain Bintang Incaran Persib Bandung di Musim 2026:

1. Layvin Kurzawa

Nama yang paling mengguncang publik sepak bola Tanah Air saat ini adalah Layvin Kurzawa. Mantan bek kiri PSG berusia 33 tahun ini sedang berstatus tanpa klub, sehingga Persib bisa mendatangkannya secara gratis.

Dengan nilai pasar mencapai Rp12,7 miliar, kehadiran bek asal Prancis ini diproyeksikan menjadi pengganti sepadan di sektor pertahanan jika Maung Bandung kehilangan Federico Barba.

2. Maarten Paes

Kabar kepindahan kiper Timnas Indonesia ini awalnya begitu kencang. Bahkan sempat ada info kesepakatan personal antara manajemen Persib dan Maarten Paes sudah terjalin secara permanen. Kendati demikian, Paes membantah rumor ini di media sosial pribadinya, dengan mengatakan kabar dirinya bergabung ke Persib sebagai kabar hoaks.

3. Marko Dugandzic

Untuk mempertajam lini depan, nama Marko Dugandzic muncul sebagai kandidat mesin gol baru. Striker jangkung berusia 31 tahun ini memiliki nilai pasar tinggi, yakni sekira Rp13,6 miliar.

Dugandzic dipertimbangkan menjadi opsi karena sejauh ini pelatih Bojan Hodak belum puas dengan ketajaman timnya di paruh pertama Super League 2025-2026.