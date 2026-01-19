Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gabung Persik Kediri, Rezaldi Hehanussa Sampaikan Salam Perpisahan Emosional untuk Persib Bandung

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |04:01 WIB
Gabung Persik Kediri, Rezaldi Hehanussa Sampaikan Salam Perpisahan Emosional untuk Persib Bandung
Rezaldi Hehanussa saat bermain untuk Persib Bandung. (Foto: Instagram/rezaldihehanussa)
A
A
A

BANDUNG – Bek sayap, Rezaldi Hehanussa, resmi memulai petualangan baru setelah Persib Bandung menyepakati peminjamannya ke Persik Kediri pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Sebelum bertolak ke Kediri, pemain yang akrab disapa Bule ini membagikan pesan menyentuh mengenai memori indah serta pencapaian prestisius yang berhasil ia ukir selama membela panji Pangeran Biru.

1. Kesan Spesial di Kota Kembang

Bule merapat ke Persib Bandung pada pertengahan musim 2022. Gelar juara back-to-back menjadi hal terindah yang tak akan pernah dilupakan pemain berusia 30 tahun tersebut selama berkarier di Bandung.

Rezaldi memiliki kesan yang baik bersama Persib Bandung. Eks pemain Persija Jakarta itu bahkan menyebut Pangeran Biru menjadi bagian terbaik dalam perjalanan karier sepak bolanya.

“Persib adalah tim yang sangat berkesan, sangat spesial buat saya, karena telah menerima saya dengan baik. Persib selalu menjadi bagian terbaik buat saya,” kata Rezaldi, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Senin (19/1/2026).

“Saya pernah jatuh bangun di sini dan pernah menjadi juara di sini. Semoga saya bisa kembali dengan versi yang lebih kuat lagi dari sekarang," tambahnya.

Rezaldi Hehanusa, Persib Bandung vs PSM Makassar
Rezaldi Hehanusa, Persib Bandung vs PSM Makassar

2. Doa untuk Pangeran Biru

Rezaldi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Persib Bandung atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Tak lupa, Bule mendoakan agar Pangeran Biru tetap mampu meraih hasil manis di sisa kompetisi Super League 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/49/3196085/asisten_pelatih_arema_fc_kuncuro_meninggal_dunia-Mre8_large.jpg
Kabar Duka, Asisten Pelatih Arema FC Kuncoro Meninggal Dunia Usai Laga Charity di Stadion Gajayana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/49/3196075/ezra_walian_perpanjang_kontrak_di_persik_kediri-kLxM_large.jpg
Ezra Walian Teken Kontrak Jangka Panjang di Persik Kediri, Persija Jakarta Gigit Jari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/49/3196017/lucas_cardozo-8laS_large.jpg
Lucas Cardoso Pemain Pertama yang Didatangkan Persib Bandung pada Januari 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/49/3195863/alaeddine_ajaraie_berambisi_antar_persija_jakarta_juara_super_league_2025_2026-QGDf_large.JPG
Target Tinggi Alaeddine Ajaraie Bersama Persija Jakarta di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/17/51/1667161/hasil-india-open-2026-jonatan-christie-tembus-final-usai-sikat-loh-kean-yew-csu.webp
Hasil India Open 2026: Jonatan Christie Tembus Final Usai Sikat Loh Kean Yew
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/14/striker_ac_milan_niclas_fullkrug.jpg
Baru Gabung AC Milan, Niclas Fullkrug Langsung Jadi Korban Perampokan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement