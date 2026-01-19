Gabung Persik Kediri, Rezaldi Hehanussa Sampaikan Salam Perpisahan Emosional untuk Persib Bandung

BANDUNG – Bek sayap, Rezaldi Hehanussa, resmi memulai petualangan baru setelah Persib Bandung menyepakati peminjamannya ke Persik Kediri pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Sebelum bertolak ke Kediri, pemain yang akrab disapa Bule ini membagikan pesan menyentuh mengenai memori indah serta pencapaian prestisius yang berhasil ia ukir selama membela panji Pangeran Biru.

1. Kesan Spesial di Kota Kembang

Bule merapat ke Persib Bandung pada pertengahan musim 2022. Gelar juara back-to-back menjadi hal terindah yang tak akan pernah dilupakan pemain berusia 30 tahun tersebut selama berkarier di Bandung.

Rezaldi memiliki kesan yang baik bersama Persib Bandung. Eks pemain Persija Jakarta itu bahkan menyebut Pangeran Biru menjadi bagian terbaik dalam perjalanan karier sepak bolanya.

“Persib adalah tim yang sangat berkesan, sangat spesial buat saya, karena telah menerima saya dengan baik. Persib selalu menjadi bagian terbaik buat saya,” kata Rezaldi, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Senin (19/1/2026).

“Saya pernah jatuh bangun di sini dan pernah menjadi juara di sini. Semoga saya bisa kembali dengan versi yang lebih kuat lagi dari sekarang," tambahnya.

Rezaldi Hehanusa, Persib Bandung vs PSM Makassar

2. Doa untuk Pangeran Biru

Rezaldi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Persib Bandung atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Tak lupa, Bule mendoakan agar Pangeran Biru tetap mampu meraih hasil manis di sisa kompetisi Super League 2025-2026.