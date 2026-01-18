Media Prancis: Proses Adaptasi Layvin Kurzawa di Persib Bandung Dibantu Andrew Jung

MEDIA Prancis, Footmercato, mengabarkan mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG), Layvin Kurzawa, sedang melakukan negosiasi dengan Persib Bandung. Kabar ini tentu mengejutkan karena karier Layvin Kurzawa sebelumnya dihabiskan bersama klub-klub top Eropa seperti AS Monaco (2010-2015), PSG (2015-2024), Fulham (2022-2023) dan Boavista (2024-2025).

“Layvin Kurzawa dalam pembicaraan lanjutan untuk merapat ke Asia, lebih tepatnya ke pemuncak klasemen Liga Indonesia, Persib Bandung. Jika kejadian, jalur karier ini tak pernah terbayangkan banyak pengamat,” tulis Footmercato.

1. Puji Persib Bandung

Layvin Kurzawa masuk radar Persib Bandung. (Foto: Footmercato)

Footmercato juga memuji Persib Bandung. Mereka menilai Persib Bandung sebagai salah satu klub top Asia yang sedang berupaya menarik nama-nama besar gabung Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

“Persib Bandung meurpakan pemuncak klasemen Liga Indonesia dan tengah berupaya menarik nama-nama besar untuk mengukuhnya statusnya,” lanjut Footmercato.

“Mereka juga sudah lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026, kompetisi yang juga diikuti klub Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Persib Bandung merupakan klub populer di Asia dengan stadion yang memiliki kapasitas 38.000 penonton,” tulis Footmercato.

2. Andrew Jung Bantu Adaptasi Layvin Kurzawa

Footmercato juga meyakini Layvin Kurzawa takkan kesulitan di Persib Bandung. Sebab, di skuad Persib Bandung ada pemain asal Prancis seperti Layvin Kurzawa, yakni Andrew Jung.