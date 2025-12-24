Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Sassuolo Beri Lampu Hijau, Jay Idzes Siap Dilepas ke AC Milan pada Bursa Transfer Januari 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |01:01 WIB
Sassuolo Beri Lampu Hijau, Jay Idzes Siap Dilepas ke AC Milan pada Bursa Transfer Januari 2026
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

REGGIO EMILIA – Manajemen Sassuolo memberikan respons positif terkait ketertarikan raksasa Serie A, AC Milan, terhadap dua bek andalan mereka, Jay Idzes dan Tarik Muharemovic. CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali, mengisyaratkan bahwa klub berjuluk Neroverdi tersebut bersedia membuka pintu negosiasi bagi tim mana pun yang serius meminang penggawa lini belakang mereka pada bursa transfer Januari 2026 mendatang.

AC Milan dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek pada tahun depan. Sosok Axel Disasi dan Niklas Sule disebut sebagai kandidat paling memungkinkan untuk merapat ke tim berjuluk Rossoneri tersebut.

Akan tetapi, keduanya dinilai hanya sebagai solusi jangka pendek saja. Sementara untuk jangka panjang, duo Sassuolo yakni Idzes dan Muharemovic menjadi pilihan menarik bagi AC Milan. Dan tim asal Italia itu memang menunjukkan ketertarikannya kepada dua pemain muda tersebut.

1. Visi Pengembangan Pemain Muda

Terkait hal itu, Giovanni Carnevali selaku CEO Sassuolo mengatakan pihaknya sangat terbuka dengan penawaran yang ada. Tapi di lain sisi, mereka juga tak ingin kehilangan dua sosok sekaligus guna membantu tim tetap bertahan di Serie A.

Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es
Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es

“Bukan hanya dia (Muharemovic), kami juga memiliki pemain lain. Kami sudah menerima permintaan, meski masih di tahap awal dan harus melihat perkembangannya,” kata Carnevali, dikutip dari Sempre Milan, Rabu (24/12/2025).

“Muharemovic menunjukkan hal-hal luar biasa dan merupakan pemain dengan prospek yang sangat besar. Tidak perlu disembunyikan, tawaran pasti akan datang, dan itu juga bagian dari kebijakan kami,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/47/3191381/emil_audero-uOq1_large.jpg
Rahasia Ketangguhan Tandang Cremonese, Emil Audero Ungkap Peran Vital Mentalitas dan Taktik Pelatih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/47/3191378/emil_audero-Smkd_large.jpg
Lazio vs Cremonese Berakhir 0-0, Emil Audero: Hasil yang Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/47/3190971/bologna_sukses_menyisihkan_inter_milan_dalam_ajang_piala_super_italia_2025_2026_via_adu_penalti-Z7hg_large.jpg
Piala Super Italia 2025-2026: Bologna vs Inter Milan Dituntaskan Adu Penalti, Rossoblu Tantang Napoli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/47/3190644/simak_jadwal_piala_super_italia_2025_yang_akan_diawali_dengan_napoli_vs_ac_milan-kMrh_large.jpg
Jadwal Piala Super Italia 2025: Napoli vs AC Milan, Inter Milan Ditantang Bologna
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/50/1659051/5-petinju-poundforpound-terbaik-dunia-di-tahun-2025-scv.webp
5 Petinju Pound-for-Pound Terbaik Dunia di Tahun 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/striker_persib_bandung_ramon_tanque_bersama_rekan.jpg
Persib Tancap Gas Jelang Duel Panas Kontra PSM, Bojan Hodak Pastikan Skuad Siap Tempur
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement