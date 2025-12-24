Sassuolo Beri Lampu Hijau, Jay Idzes Siap Dilepas ke AC Milan pada Bursa Transfer Januari 2026

REGGIO EMILIA – Manajemen Sassuolo memberikan respons positif terkait ketertarikan raksasa Serie A, AC Milan, terhadap dua bek andalan mereka, Jay Idzes dan Tarik Muharemovic. CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali, mengisyaratkan bahwa klub berjuluk Neroverdi tersebut bersedia membuka pintu negosiasi bagi tim mana pun yang serius meminang penggawa lini belakang mereka pada bursa transfer Januari 2026 mendatang.

AC Milan dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek pada tahun depan. Sosok Axel Disasi dan Niklas Sule disebut sebagai kandidat paling memungkinkan untuk merapat ke tim berjuluk Rossoneri tersebut.

Akan tetapi, keduanya dinilai hanya sebagai solusi jangka pendek saja. Sementara untuk jangka panjang, duo Sassuolo yakni Idzes dan Muharemovic menjadi pilihan menarik bagi AC Milan. Dan tim asal Italia itu memang menunjukkan ketertarikannya kepada dua pemain muda tersebut.

Terkait hal itu, Giovanni Carnevali selaku CEO Sassuolo mengatakan pihaknya sangat terbuka dengan penawaran yang ada. Tapi di lain sisi, mereka juga tak ingin kehilangan dua sosok sekaligus guna membantu tim tetap bertahan di Serie A.

“Bukan hanya dia (Muharemovic), kami juga memiliki pemain lain. Kami sudah menerima permintaan, meski masih di tahap awal dan harus melihat perkembangannya,” kata Carnevali, dikutip dari Sempre Milan, Rabu (24/12/2025).

“Muharemovic menunjukkan hal-hal luar biasa dan merupakan pemain dengan prospek yang sangat besar. Tidak perlu disembunyikan, tawaran pasti akan datang, dan itu juga bagian dari kebijakan kami,” tambahnya.