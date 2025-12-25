Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Geber Persiapan Hadapi PSM Makassar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |01:01 WIB
Persib Bandung Geber Persiapan Hadapi PSM Makassar
Persib Bandung terus bersiap jelang menghadapi PSM Makassar (Foto: Persib Bandung)
BANDUNG – Persib Bandung langsung menggeber persiapan menghadapi PSM Makassar di pekan ke-15 Super League 2025-2026. Pelatih Bojan Hodak cukup senang melihat anak asuhnya dalam kondisi bugar.

Maung Bandung melakukan sesi latihan pemulihan di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa 23 Desember 2025. Kondisi pemain dipantau dengan detail.

1. Pemulihan Terbaik

Persib Bandung vs Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/persib)

Hodak memastikan tidak ada satu pun pemain yang mengalami cedera pada pertandingan melawan Bhayangkara FC. Marc Klok saja yang absen pada pertandingan itu sudah kembali bergabung latihan.

"Kemenangan adalah recovery terbaik. Jadi bagi kami, setelah enam pertandingan dalam jeda yang singkat,” kata Hodak, dikutip dari laman resmi Persib, Kamis (25/12/2025).

“Kini ada waktu selama satu pekan untuk melakukan persiapan dan semuanya melakukan pemulihan dengan baik," imbuh pria asal Kroasia itu.

2. Antusias

Hodak melihat secara fisik para pemainnya juga tampak jauh lebih baik. Marc Klok dan kawan-kawan sangat antusias melahap berbagai menu latihan fisik.

 

1 2
      
