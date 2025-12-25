Advertisement
LIGA INDONESIA

Baru Didatangkan, Teppei Yachida Diharapkan Bisa Dongkrak Performa Bali United

Kamis, 25 Desember 2025 |03:20 WIB
GIANYAR – Bali United resmi mendaratkan Teppei Yachida jelang putaran 2 Super League 2025-2026. Sang rekrutan anyar diharapkan bisa membantu mendongkrak performa tim.

Bali United merekrut Yachida dari klub Liga 2 Jepang, RB Omiya. Gelandang berusia 24 tahun itu diharapkan bisa mendongkrak performa Serdadu Tridatu pada musim ini. 

1. Positif

PSBS Biak vs Bali United

Pengumuman itu disampaikan CEO Bali United, Yabes Tanuri. Ia berharap datangnya Yachida membantu tim meraih hasil-hasil positif.

“Kami resmi mengumumkan Teppei Yachida menjadi pemain baru untuk Bali United dari salah satu klub Liga 2 Jepang yaitu RB Omiya Ardija,” ujar Yabes, dikutip dari laman resmi, Rabu (24/12/2025). 

“Semoga Yachida bisa membantu tim Bali United di sisa musim kompetisi ini dengan hasil positif," sambungnya. 

Ini akan menjadi pengalaman pertama Yachida di Indonesia. Sebelumnya, ia menghabiskan banyak waktu di Jepang, namun pernah merapat ke klub Korea Selatan FC Anyang pada akhir 2024. 

 

