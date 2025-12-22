Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSBS Biak vs Bali United di Super League 2025-2026: Serdadu Tridatu Menang Telak 3-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |17:48 WIB
PSBS Biak vs Bali United. (Foto: Bali United)
HASIL PSBS Biak vs Bali United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Serdadu Tridatu -julukan Bali United- sukses meraih kemenangan dengan skor telak 3-0.

Duel PSBS Biak vs Bali United berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/12/2025) sore WIB. Bali United tampil trengginas lewat gol-gol yang dilesakkan Tim Receveur (60’), Boris Kopitovic (82’ P), dan Thijmen Goppel (89’).

PSBS Biak vs Bali United

Hasil ini membuat Bali United total mengemas 20 poin. Mereka kini menduduki posisi ketujuh di klasemen. Sementara itu, PSBS Biak ada di posisi ke-15.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United bermain trengginas sejak awal pertandingan babak pertama. Tim besutan Johnny Jansen itu langsung mengurung pertahanan PSBS Biak dengan serangan beruntun dari berbagai sisi.

Meski demikian, serangan masif Serdadu Tridatu -julukan Bali United- belum membuahkan hasil. Sementara, PSBS Biak mengandalkan serangan balik cepat untuk keluar dari tekanan.

Jual beli serangan pun terjadi hingga pengujung laga babak pertama. Tetapi, tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang. Babak pertama selesai tanpa ada gol yang tercipta.

 

