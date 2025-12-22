Semen Padang vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Bakal Salip Persib Bandung di Klasemen Super League 2025-2026

PADANG – Gelandang muda Persija Jakarta, Figo Dennis, menyatakan kesiapannya untuk membantu Macan Kemayoran mengamankan kemenangan krusial saat bertandang ke markas Semen Padang. Tambahan tiga poin menjadi harga mati bagi skuad asal ibu kota demi menggusur Persib Bandung dan kembali menduduki peringkat kedua klasemen sementara Super League 2025-2026.

Pertandingan yang akan digelar di Stadion H. Agus Salim, Padang, pada Senin (22/12/2025) ini menjadi momentum penting bagi Persija. Saat ini, Persija menempati posisi ketiga dengan mengumpulkan 29 poin, tertinggal dua angka dari Persib yang berada di posisi kedua dengan 31 poin.

Figo Dennis menegaskan kemenangan akan menjadi target utama Persija saat melawan Semen Padang. Hal itu dilakukan untuk menjaga asa timnya tetap berada dalam jalur persaingan perebutan gelar juara kompetisi kasta teratas di tanah air.

"Tentunya kami sangat siap untuk meraih poin penuh pada pertandingan besok," kata Figo dilansir dari laman Persija, Senin (22/12/2025).

1. Adaptasi Taktik dan Kesiapan Skuad

Figo Dennis. (Foto: Instagram/persija)

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan persiapan timnya cukup baik untuk menghadapi Semen Padang. Jadi, ia berkomitmen untuk berusaha menjalani seluruh instruksi dari tim pelatih dengan semaksimal mungkin sepanjang laga.

Selain itu, Persija mengantongi modal yang cukup meyakinkan sebelum menantang tuan rumah. Macan Kemayoran tercatat memiliki catatan impresif dengan belum terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir mereka di Super League.