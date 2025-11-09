Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rekap Super League 2025-2026: Madura United vs Persijap Jepara 2-1, Borneo FC Masih Sempurna

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |21:36 WIB
Rekap Super League 2025-2026: Madura United vs Persijap Jepara 2-1, Borneo FC Masih Sempurna
Rekap Super League 2025-2026 sudah diketahui di mana Madura United menang 2-1 atas Persijap Jepara (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)
REKAP Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga Madura United vs Persijap Jepara berakhir 2-1. Sementara, Borneo FC masih sempurna usai menang 2-0 atas Semen Padang.

Laga Madura United vs Persijap Jepara itu digelar di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (9/11/2025) malam WIB. Pertandingan berakhir dengan kemenangan dramatis.

Madura United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)
Madura United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)

Pada babak pertama, Madura United masih bermain imbang 1-1 dengan Persijap. Tim tamu unggul duluan lewat gol Indra Arya (2’). Namun, Jorge Mendonca menyamakan skor jelang turun minum (45+5’).

Pada menit ke-34, Persijap harus bermain dengan 10 orang pemain. Hal tersebut setelah Dicky Kurniawan diganjar kartu merah.

Laskar Sape Kerrab juga bermain dengan 10 orang pemain pada menit ke-61 usai Taufik Hidayat dikartu merah. Kondisi itu membuat pertandingan lebih imbang.

 

