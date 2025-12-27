Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSM Makassar Hadapi Persib Bandung di Kandang Lawan, Tomas Trucha Incar 3 Poin

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |08:10 WIB
PSM Makassar Hadapi Persib Bandung di Kandang Lawan, Tomas Trucha Incar 3 Poin
Tomas Trucha tidak ragu mengincar 3 poin meski PSM Makassar bermain di kandang Persib Bandung (Foto: Instagram/@psm_makassar)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih PSM Makassar, Tomas Trucha, tak ragu untuk membidik tiga poin saat menghadapi Persib Bandung di kandang lawan. Pun begitu, ia tetap respek pada sang tuan rumah.

Laga Persib Bandung vs PSM Makassar merupakan matchday 15 Super League 2025-2026. Duel itu akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/12/2025) pukul 19.00 WIB.

Persib Bandung vs PSM Makassar

PSM sedang mengincar tiga poin usai dibungkam Malut United (0-1) di pekan sebelumnya. Sementara, Maung Bandung ingin melanjutkan tren positif. 

1. Bukan Lawan Sembarangan

Trucha menyadari sepenuhnya Persib bukan lawan sembarangan, mengingat dominasi di kompetisi domestik belakangan ini. Apalagi, anak asuh Bojan Hodak bermain di kandang sendiri. 

"Kami akan melawan tim yang di dua musim terakhir adalah juara di liga ini, ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah," kata Trucha dilansir dari akun instagram resmi PSM (@psm_makassar), dikutip Sabtu (27/12/2025).

Kendati mengakui ketangguhan tuan rumah, pria asal Republik Ceko tersebut memastikan skuad Juku Eja tidak akan gentar. Ia menekankan pentingnya menjaga mentalitas tim dan fokus pada strategi sendiri untuk mencuri poin di Bandung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/49/3192069/simak_jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_psm_makassar_di_super_league_2025_2026-e2hk_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Waktunya Naik ke Puncak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3191985/persib_bandung-CQY2_large.jpg
Ogah Remehkan PSM Makassar, Bojan Hodak: Persib Bandung Bakal Dapat Perlawanan 300 Persen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3191984/persib_bandung-y3ju_large.jpg
Persib Bandung vs PSM Makassar: Bojan Hodak Jamin Eliano Reijnders Cs Siap Menggila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3191982/borneo_fc-TnPq_large.jpg
Rencana Borneo FC di Bursa Transfer Paruh Musim Super League 2025-2026, Rekrut Amunisi Baru seperti Persib Bandung?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/11/1660325/tradisi-pohon-natal-mohamed-salah-tuai-prokontra-hve.jpg
Tradisi Pohon Natal Mohamed Salah Tuai Pro-Kontra
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/pelatih_psm_makassar_tomas_trucha.jpg
Jelang Duel Panas Persib vs PSM, Tomas Trucha Bongkar Masalah Fatal Juku Eja
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement