PSM Makassar Hadapi Persib Bandung di Kandang Lawan, Tomas Trucha Incar 3 Poin

Tomas Trucha tidak ragu mengincar 3 poin meski PSM Makassar bermain di kandang Persib Bandung (Foto: Instagram/@psm_makassar)

BANDUNG – Pelatih PSM Makassar, Tomas Trucha, tak ragu untuk membidik tiga poin saat menghadapi Persib Bandung di kandang lawan. Pun begitu, ia tetap respek pada sang tuan rumah.

Laga Persib Bandung vs PSM Makassar merupakan matchday 15 Super League 2025-2026. Duel itu akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/12/2025) pukul 19.00 WIB.

PSM sedang mengincar tiga poin usai dibungkam Malut United (0-1) di pekan sebelumnya. Sementara, Maung Bandung ingin melanjutkan tren positif.

1. Bukan Lawan Sembarangan

Trucha menyadari sepenuhnya Persib bukan lawan sembarangan, mengingat dominasi di kompetisi domestik belakangan ini. Apalagi, anak asuh Bojan Hodak bermain di kandang sendiri.

"Kami akan melawan tim yang di dua musim terakhir adalah juara di liga ini, ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah," kata Trucha dilansir dari akun instagram resmi PSM (@psm_makassar), dikutip Sabtu (27/12/2025).

Kendati mengakui ketangguhan tuan rumah, pria asal Republik Ceko tersebut memastikan skuad Juku Eja tidak akan gentar. Ia menekankan pentingnya menjaga mentalitas tim dan fokus pada strategi sendiri untuk mencuri poin di Bandung.