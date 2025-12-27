Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Waktunya Naik ke Puncak?

BANDUNG – Jadwal siaran langsung Persib Bandung vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Akankah Maung Bandung naik ke puncak klasemen?

Laga Persib Bandung vs PSM Makassar merupakan matchday 15 Super League 2025-2026. Duel itu akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/12/2025) pukul 19.00 WIB.

1. Momentum

Pertandingan ini bisa jadi momentum Persib naik ke puncak klasemen. Anak asuh Bojan Hodak saat ini mengoleksi 31 poin dari 14 pertandingan. Sementara, Borneo FC bertengger di atas dengan raihan 34 angka.

Bila menang, Persib akan menggeser Borneo untuk sementara waktu. Sebab, mereka unggul head to head atas Pesut Etam setelah menang 3-1 pada Desember 2025.

Berdasarkan aturan Super League 2025-2026, bila dua klub memiliki poin yang sama, maka penentuan posisi memakai head to head. Dalam hal ini, Persib bakal naik ke puncak bila menang atas PSM!

2. Bukan Perkara Mudah

Namun, mengalahkan Juku Eja bukan perkara enteng. PSM baru sekali kalah dan sekali seri dalam lima laga terkini. Mereka bahkan sempat menang tiga kali beruntun sebelum tersendat.