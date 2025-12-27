Ogah Remehkan PSM Makassar, Bojan Hodak: Persib Bandung Bakal Dapat Perlawanan 300 Persen!

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, ogah pandang remeh PSM Makassar jelang berhadapan di Super League 2025-2026. Dia meyakini laga akan berjalan sulit untuk timnya.

Pertandingan ke-15 Super League 2025-2026 ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025) pukul 19.00 WIB. Persib tentunya membidik kemenangan.

1. Tidak Mudah

Pelatih asal Kroasia itu menilai tidak mudah menghadapi PSM Makassar. Sebab, setiap tim yang menghadapi Persib selalu memiliki motivasi tambahan untuk mengalahkan.

“Satu pertandingan lainnya yang sulit, seperti biasanya, tim yang akan menghadapi kami selalu bermain 300 persen dan PSM baru mengganti pelatihnya,” ujar Bojan di Stadion GBLA, dikutip Sabtu (27/12/2025).

2. Pelatih Baru

Ya, PSM Makassar kini ditangani Tomas Trucha. Pelatih asal Ceko itu ditunjuk sebagai pelatih kepala baru menggantikan Bernardo Tavares yang memutuskan mundur.

Selama ditangani Tomas, PSM Makassar sudah menorehkan tujuh poin hasil dari empat pertandingan yang dijalani di Super League 2025-2026. Masing-masing dua kali kemenangan, satu kali imbang dan satu kali mengalami kekalahan..

“Jadi kami menduga ini akan menjadi laga yang sulit,” tegasnya.