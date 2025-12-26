Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Berapa Biaya Transfer Maarten Paes ke Persib Bandung?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |13:05 WIB
Berapa Biaya Transfer Maarten Paes ke Persib Bandung?
Maarten Paes kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BIAYA transfer Maarten Paes ke Persib Bandung menarik diulas. Sebab, kiper andalan Timnas Indonesia itu dikabarkan semakin dekat untuk membela Persib.

Paes sendiri sebenarnya masih jadi kiper andalan FC Dallas. Jika benar dilepas FC Dallas, Persib tentu harus mengeluarkan dana tak murah untuk kiper naturalisasi Indonesia itu.

Maarten Paes. (Foto: Instagram/maartenpaes)

1. Makin Dekat Gabung Persib

Nama Maarten Paes memang dikaitkan erat dengan Persib Bandung dalam beberapa waktu terakhir. Disebut-sebut, kiper berdarah Indonesia-Belanda ini akan hijrah ke Persib pada bursa transfer paruh musim.

Bahkan, menurut laporan dari akun @futboll.indonesiaa, Maarten Paes dikabarkan selangkah lagi akan merapat ke pelukan Maung Bandung. Pasalnya, disebut-sebut kesepakatan awal sudah tercapai antara kedua belah pihak.

Bukan hanya Paes, Persib juga incar satu nama lain berlabel Timnas Indonesia untuk diboyong ke skuadnya. Dia adalah Joey Pelupessy.

 

Halaman:
1 2
      
