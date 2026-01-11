Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kata Bojan Hodak soal Kemenangan Persib Bandung 1-0 atas Persija Jakarta

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |22:22 WIB
Kata Bojan Hodak soal Kemenangan Persib Bandung 1-0 atas Persija Jakarta
Bojan Hodak bicara kemenangan Pesib Bandung 1-0 atas Persija Jakarta (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, angkat bicara mengenai kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Ia mengaku sudah memperkirakan laga bakal minim peluang.

Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026) sore WIB. Tuan rumah menang 1-0 berkat gol Beckham Putra di menit kelima.

1. Minim Peluang

Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)
Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Hodak mengaku sudah memperkirakan laga ini tidak akan banyak peluang. Sebab, baginya laga ini layaknya pertandingan final lantaran kedua tim tidak mau mengalami kekalahan.

“Saya rasa, pada akhirnya, mereka hanya memiliki satu tembakan kalau saya tidak salah. Kami juga tidak mempunyai banyak peluang, tapi kami bisa mencetak satu gol dan saya rasa mungkin kami bisa menghasilkan 1-2 lagi,” ujar Hodak, Minggu (11/1/2026).

“Tapi ini normal terjadi di pertandingan seperti ini dan saya merasa senang kami menang. Bagus juga untuk Beckham karena dia mencetak gol. Itu saja,” tukas pria asal Kroasia itu.

Hodak lantas memberikan pujian kepada Bobotoh yang memberikan atmosfer fantastis selama pertandingan berjalan. Bahkan tidak ada flare yang dinyalakan sepanjang 90 menit.

“Selama 90 menit mereka bernyanyi dan pada dasarnya itu seperti memberi energi tambahan. Jadi saya rasa Bobotoh hari ini bisa menjadi contoh di Indonesia,” puji Hodak.

 

