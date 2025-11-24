Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |04:14 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026, Live di RCTI!
Persib Bandung siap hadapi Lion City Sailors. (Foto: Media Persib)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung akan menjalani pertandingan tandang krusial di ajang AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026. Maung Bandung dijadwalkan menghadapi Lion City Sailors FC dalam matchday kelima fase Grup G dan dipastikan disiarkan langsung oleh RCTI pada Rabu 26 November 2025 malam WIB

Laga tandang ini datang setelah Persib baru saja meraih kemenangan penting 1-0 atas Dewa United di pekan ke-13 Super League 2025-2026. Kemenangan tersebut akan menambah rasa percaya diri Thom Haye dan kawan-kawan saat bertandang ke markas klub asal Singapura nanti.

1. Persib Tengah Gacor

Pemain tengah Persib, Thom Haye, mengakui pasukannya tengah gacor. Menurutnya, itu semua berkat soliditas tim dan ia pun merasa hasil positif tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi ACL.

"Hormat kepada Dewa United yang punya banyak pemain berkualitas. Jadi, kami bicara satu sama lain dan berusaha untuk selalu bersama. Kami berjuang sebagai satu tim," kata Haye, dilansir dari laman Persib, Senin (24/11/2025).

Haye menjelaskan bahwa instruksi dari pelatih Bojan Hodak berjalan baik. Persib bermain sabar, memberi sedikit ruang kepada lawan, dan menunggu kesempatan mencetak gol. Setelah unggul, pertahanan mereka pun terbukti kuat. Soliditas ini diharapkan terus terjaga untuk menjaga konsistensi di Super League dan persaingan di level Asia.

Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

2. Kabar Baik dari Federico Barba Jelang Berangkat

Menjelang keberangkatan ke Singapura, Persib menerima kabar baik dari kondisi pemain yang sempat mengalami gangguan kesehatan. Bek Federico Barba dan Febri Hariyadi sudah kembali berlatih ringan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 22 November 2025.

 

