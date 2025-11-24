Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

AC Milan Hajar Inter Milan 1-0, Massimiliano Allegri Semringah Rossoneri Unbeaten Lawan Rival Scudetto

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |07:17 WIB
AC Milan Hajar Inter Milan 1-0, Massimiliano Allegri Semringah <i>Rossoneri Unbeaten</i> Lawan Rival <i>Scudetto</i>
Massimiliano Allegri girang AC Milan belum kalah dari Inter Milan plus rival-rival scudetto??????? (Foto: AC Milan)
A
A
A

MILAN – Pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, semringah usai menang 1-0 atas Inter Milan di giornata 12 Liga Italia 2025-2026. Apalagi, Rossoneri ternyata belum kalah di laga-laga big match musim ini!

Duel Inter Milan vs AC Milan itu digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, Senin (24/11/2025) dini hari WIB. Gol tunggal kemenangan Il Diavolo Rosso dicetak Christian Pulisic (54’).

1. Belum Kalah

AC Milan menang 1-0 atas Inter Milan di pekan ke-12 Liga Italia 2025-2026 @acmilan
AC Milan menang 1-0 atas Inter Milan di pekan ke-12 Liga Italia 2025-2026 (Foto: Instagram/@acmilan)

Milan belum terkalahkan dari Inter dalam enam perjumpaan terakhir di semua kompetisi. Bahkan, mereka empat kali mencatat kemenangan dan dua sisanya berujung seri.

Hebatnya, Milan ternyata belum pernah mengecap kekalahan dari lawan-lawan kelas berat di Liga Italia 2025-2026. Mereka menang atas Bologna, Napoli, AS Roma, dan Inter Milan, tim-tim yang merajai lima besar klasemen!

Satu tim lain, yakni Juventus, berhasil ditahan 0-0. Milan akan berjumpa Lazio, penghuni posisi tujuh, pada giornata 13 Liga Italia 2025-2026 pekan depan. Artinya, Christian Pulisic dan kawan-kawan meraup 13 angka saat melawan lima posisi teratas!

Allegri menyebut Milan sangat layak mendapat kemenangan melawan rival-rival di jalur scudetto tersebut. Apalagi, sebetulnya mereka bisa dengan mudah hanya meraih satu poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/47/3185449/christian_pulisic_pastikan_ac_milan_menang_1_0_atas_inter_milan_di_pekan_ke_12_liga_italia_2025_2026-P8id_large.jpg
Hasil Inter Milan vs AC Milan di Liga Italia 2025-2026: Gol Christian Pulisic Bikin Rossoneri Hajar Nerazzurri 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/47/3185443/emil_audero-WsiV_large.jpg
Hasil Cremonese vs AS Roma di Liga Italia 2025-2026: Hajar Emil Audero Cs 3-1, Giallorossi Makin Kukuh di Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/47/3185290/napoli_vs_atalanta-4KU7_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026: Napoli Sikat Atalanta 3-1, Fiorentina vs Juventus Sengit Berakhir 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647293/nonton-lion-city-sailors-fc-vs-persib-bandung-di-vision-begini-cara-dan-link-streamingnya-mfr.webp
Nonton Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di VISION+, Begini Cara dan Link Streamingnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasar.jpg
Jafar/Felisha Runner Up Australian Open 2025 usai Tumbang dari Duo Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement