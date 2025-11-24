AC Milan Hajar Inter Milan 1-0, Massimiliano Allegri Semringah Rossoneri Unbeaten Lawan Rival Scudetto

MILAN – Pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, semringah usai menang 1-0 atas Inter Milan di giornata 12 Liga Italia 2025-2026. Apalagi, Rossoneri ternyata belum kalah di laga-laga big match musim ini!

Duel Inter Milan vs AC Milan itu digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, Senin (24/11/2025) dini hari WIB. Gol tunggal kemenangan Il Diavolo Rosso dicetak Christian Pulisic (54’).

1. Belum Kalah

AC Milan menang 1-0 atas Inter Milan di pekan ke-12 Liga Italia 2025-2026 (Foto: Instagram/@acmilan)

Milan belum terkalahkan dari Inter dalam enam perjumpaan terakhir di semua kompetisi. Bahkan, mereka empat kali mencatat kemenangan dan dua sisanya berujung seri.

Hebatnya, Milan ternyata belum pernah mengecap kekalahan dari lawan-lawan kelas berat di Liga Italia 2025-2026. Mereka menang atas Bologna, Napoli, AS Roma, dan Inter Milan, tim-tim yang merajai lima besar klasemen!

Satu tim lain, yakni Juventus, berhasil ditahan 0-0. Milan akan berjumpa Lazio, penghuni posisi tujuh, pada giornata 13 Liga Italia 2025-2026 pekan depan. Artinya, Christian Pulisic dan kawan-kawan meraup 13 angka saat melawan lima posisi teratas!

Allegri menyebut Milan sangat layak mendapat kemenangan melawan rival-rival di jalur scudetto tersebut. Apalagi, sebetulnya mereka bisa dengan mudah hanya meraih satu poin.