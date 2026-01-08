Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2025-2026: Inter Milan Gilas Parma 2-0, Napoli Ditahan Hellas Verona 2-2

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |07:18 WIB
Hasil Liga Italia 2025-2026: Inter Milan Gilas Parma 2-0, Napoli Ditahan Hellas Verona 2-2
Inter Milan menang 2-0 atas Parma di Liga Italia 2025-2026. (Foto: X/@inter_en)
A
A
A

HASIL pekan ke-20 Liga Italia 2025-2026 yang berlangsung Kamis (8/1/2026) dini hari WIB akan diulas Okezone. Sebanyak lima pertandingan digelar dan melibatkan klub-klub papan atas seperti Inter Milan dan Napoli.

1. Hasil Parma vs Inter Milan

Inter Milan belum terbendung di Liga Italia 2025-2026. Dalam lawatan terbaru ke markas Parma, Inter Milan menang 2-0.

Federico Di Marco cetak gol di laga Parma vs Inter Milan
Federico Di Marco cetak gol di laga Parma vs Inter Milan

Gol-gol kemenangan Inter Milan dicetak Federico Di Marco di menit 42 dan Marcus Thuram (90+8’). Berkat kemenangan ini, Inter Milan kukuh di puncak klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 42 angka, unggul empat poin atas AC Milan di posisi dua.

Namun, dengan catatan AC Milan memiliki satu pertandingan lebih sedikit ketimbang Inter Milan. Sesuai jadwal, AC Milan akan menjamu Genoa di lanjutan pekan ke-20 Liga Italia 2025-2026 pada Jumat, 9 Januari 2026 pukul 02.45 WIB.

2. Hasil Napoli vs Hellas Verona

Kejutan terjadi ketika Napoli menjamu Hellas Verona. Salah satu kandidat juara Liga Italia 2025-2026, Napoli, ditahan Hellas Verona 2-2!

Dalam laga ini, Partenopei -julukan Napoli- bahkan tertinggal dua gol lebih dulu lewat gol-gol Hellas Verona yang dicetak Martin Frese (16’) dan Gift Orban (27’).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/47/3194147/jay_idzes_bikin_blunder_di_laga_sassuolo_vs_juventus_sassuolous-j6XM_large.jpg
Kronologi Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Bikin Blunder di Laga Sassuolo vs Juventus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/47/3194142/sassuolo_kalah_0_3_dari_juventus_di_liga_italia_2025_2026_sassuolous-h2C7_large.jpg
Sassuolo Dibantai Juventus 3-0 di Liga Italia 2025-2026, Fabio Grosso: Kami Wajib Bangkit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/47/3194066/jay_idzes-JVFn_large.jpg
Kabar Bursa Transfer: AC Milan Gigit Jari, Sassuolo Segel Jay Idzes dari Pintu Keluar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/47/3193963/jonathan_david_cetak_gol_di_laga_juventus_vs_sassuolo_juventusfcen-LN6G_large.jpg
Minta Bermain Cerdas, Fabio Grosso Harus Rela Lihat Sassuolo Dibantai Juventus 3-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/07/51/1663825/hasil-malaysia-open-2026-jonatan-christie-dan-putri-kw-ke-16-besar-alwi-farhan-tersingkir-qai.webp
Hasil Malaysia Open 2026: Jonatan Christie dan Putri KW ke 16 Besar, Alwi Farhan Tersingkir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/striker_as_roma_artem_dovbyk.jpg
Rencana Juventus Berantakan karena Napoli dan Roma Tukar Pemain
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement