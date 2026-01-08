Hasil Liga Italia 2025-2026: Inter Milan Gilas Parma 2-0, Napoli Ditahan Hellas Verona 2-2

HASIL pekan ke-20 Liga Italia 2025-2026 yang berlangsung Kamis (8/1/2026) dini hari WIB akan diulas Okezone. Sebanyak lima pertandingan digelar dan melibatkan klub-klub papan atas seperti Inter Milan dan Napoli.

1. Hasil Parma vs Inter Milan

Inter Milan belum terbendung di Liga Italia 2025-2026. Dalam lawatan terbaru ke markas Parma, Inter Milan menang 2-0.

Federico Di Marco cetak gol di laga Parma vs Inter Milan

Gol-gol kemenangan Inter Milan dicetak Federico Di Marco di menit 42 dan Marcus Thuram (90+8’). Berkat kemenangan ini, Inter Milan kukuh di puncak klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 42 angka, unggul empat poin atas AC Milan di posisi dua.

Namun, dengan catatan AC Milan memiliki satu pertandingan lebih sedikit ketimbang Inter Milan. Sesuai jadwal, AC Milan akan menjamu Genoa di lanjutan pekan ke-20 Liga Italia 2025-2026 pada Jumat, 9 Januari 2026 pukul 02.45 WIB.

2. Hasil Napoli vs Hellas Verona

Kejutan terjadi ketika Napoli menjamu Hellas Verona. Salah satu kandidat juara Liga Italia 2025-2026, Napoli, ditahan Hellas Verona 2-2!

Dalam laga ini, Partenopei -julukan Napoli- bahkan tertinggal dua gol lebih dulu lewat gol-gol Hellas Verona yang dicetak Martin Frese (16’) dan Gift Orban (27’).