Statistik Gila Kapten Timnas Indonesia saat Sassuolo Ditahan Parma 1-1 di Liga Italia 2025-2026

KAPTEN Timnas Indonesia Jay Idzes mencatatkan statistik apik saat sang klub, Sassuolo, bermain 1-1 dengan Parma dalam laga lanjutan pekan ke-18 Liga Italia 2025-2026 yang berlangsung di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Sabtu 3 Januari 2026 malam WIB.

Jay Idzes bermain full 90 menit dalam laga tersebut. Ia bekerja keras di lini pertahanan Sassuolo bersama Tarik Muharemovic, Josh Doig, dan, Sebastian Walukiewicz.

1. Statistik Mentereng Jay Idzes

Jay Idzes yang berstatus mantan kapten Venezia tercatat sekali melakukan intersep dan dua clearance. Ia pun dua kali unggul saat duel dengan pemain Parma.

Pesepakbola 25 tahun ini cukup memanjakan rekan-rekannya lewat operan bola berkualitas. Akurasi operan Jay Idzes dalam laga itu mencapai 90,3 persen.

Performa di atas membuat Jay Idzes mendapatkan nilai 6,7. Rating tersebut cukup lumayan buat Jay Idzes dalam laga tersebut.

2. Sassuolo Tertahan di Posisi 10 Klasemen Liga Italia 2025-2026

Akibat ditahan Parma 1-1, Sassuolo tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 23 poin. Sementara itu, Parma bercokol di posisi ke-15 dengan 18 poin.