Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Statistik Gila Kapten Timnas Indonesia saat Sassuolo Ditahan Parma 1-1 di Liga Italia 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |03:05 WIB
Statistik Gila Kapten Timnas Indonesia saat Sassuolo Ditahan Parma 1-1 di Liga Italia 2025-2026
Jay Idzes tampil gemilang di laga Sassuolo vs Parma. (Foto: X/@SassuoloUS)
A
A
A

KAPTEN Timnas Indonesia Jay Idzes mencatatkan statistik apik saat sang klub, Sassuolo, bermain 1-1 dengan Parma dalam laga lanjutan pekan ke-18 Liga Italia 2025-2026 yang berlangsung di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Sabtu 3 Januari 2026 malam WIB.

Jay Idzes bermain full 90 menit dalam laga tersebut. Ia bekerja keras di lini pertahanan Sassuolo bersama  Tarik Muharemovic, Josh Doig, dan, Sebastian Walukiewicz.

Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es

1. Statistik Mentereng Jay Idzes

Jay Idzes yang berstatus mantan kapten Venezia tercatat sekali melakukan intersep dan dua clearance. Ia pun dua kali unggul saat duel dengan pemain Parma.

Pesepakbola 25 tahun ini cukup memanjakan rekan-rekannya lewat operan bola berkualitas. Akurasi operan Jay Idzes dalam laga itu mencapai 90,3 persen.

Performa di atas membuat Jay Idzes mendapatkan nilai 6,7. Rating tersebut cukup lumayan buat Jay Idzes dalam laga tersebut.

2. Sassuolo Tertahan di Posisi 10 Klasemen Liga Italia 2025-2026

Akibat ditahan Parma 1-1, Sassuolo tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 23 poin. Sementara itu, Parma bercokol di posisi ke-15 dengan 18 poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/47/3193648/davide_nicola_kecewa_cremonese_kalah_0_1_dari_fiorentina_uscremonese-jDVO_large.jpg
Penyebab Cremonese Kalah 0-1 dari Fiorentina di Liga Italia 2025-2026 meski Emil Audero Tampil Gemilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/47/3193577/inter_milan_menang_3_1_atas_bologna_di_lanjutan_liga_italia_2025_2025_interen-0uGT_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: Emil Audero Gagal Bantu Cremonese Menang, Inter Milan Gilas Bologna 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/47/3193538/napoli_menang_2_0_atas_lazio_di_liga_italia_2025_2026-xeEC_large.jpg
Hasil Lazio vs Napoli di Liga Italia 2025-2026: Diwarnai 3 Kartu Merah, Partenopei Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/47/3193433/sassuolo_vs_parma-3uMr_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026: Sassuolo 1-1 Parma, Genoa 1-1 Pisa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663119/ketum-ffi-futsal-adalah-bagian-yang-tidak-terpisahkan-dari-pssi-ecr.webp
Ketum FFI: Futsal adalah Bagian yang Tidak Terpisahkan dari PSSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2018/06/01/fabio_capello.jpg
Fabio Capello Sebut Wasit Mafia! Ungkap Cara Ampuh Perbaiki VAR
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement