HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Sedih Mario Lemos, Diberhentikan Persijap Jepara Usai Kalah Beruntun di Super League 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |01:05 WIB
Kisah Sedih Mario Lemos, Diberhentikan Persijap Jepara Usai Kalah Beruntun di Super League 2025-2026
Mario Lemos kala menangani Persijap Jepara. (Foto: Persijap Jepara)
A
A
A

KISAH sedih datang dari Mario Lemos. Dia diberhentikan Persijap Jepara usai kalah beruntun di Super League 2025-2026.

Pengumuman pemecatan Mario Lemos secara resmi disampaikan Persijap pada Jumat 21 November 2025 malam WIB. Tren buruk memang diukirnya.

Madura United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)

1. Kalah Beruntun

Persijap Jepara sedang mengalami tren buruk usai menelan kekalahan dalam tujuh laga beruntun. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu juga selalu ketiban sial dalam tiga pertandingan terakhir.

Selalu ada kartu merah yang didapat oleh Persijap. Rentetan hasil buruk ini membuat Persijap tertahan di posisi 16 klasemen sementara yang merupakan batas awal zona degradasi.

Sejauh ini, Persijap baru meraih delapan poin. Hasil itu didapat dari dua kemenangan, dua kali imbang, dan delapan kekalahan.

 

Halaman:
1 2
      
