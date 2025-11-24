Kisah Sedih Mario Lemos, Diberhentikan Persijap Jepara Usai Kalah Beruntun di Super League 2025-2026

KISAH sedih datang dari Mario Lemos. Dia diberhentikan Persijap Jepara usai kalah beruntun di Super League 2025-2026.

Pengumuman pemecatan Mario Lemos secara resmi disampaikan Persijap pada Jumat 21 November 2025 malam WIB. Tren buruk memang diukirnya.

1. Kalah Beruntun

Persijap Jepara sedang mengalami tren buruk usai menelan kekalahan dalam tujuh laga beruntun. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu juga selalu ketiban sial dalam tiga pertandingan terakhir.

Selalu ada kartu merah yang didapat oleh Persijap. Rentetan hasil buruk ini membuat Persijap tertahan di posisi 16 klasemen sementara yang merupakan batas awal zona degradasi.

Sejauh ini, Persijap baru meraih delapan poin. Hasil itu didapat dari dua kemenangan, dua kali imbang, dan delapan kekalahan.