Reaksi Figo Dennis Akhirnya Debut Bersama Persija Jakarta

REAKSI Figo Dennis akhirnya debut bersama Persija Jakarta. Gelandang muda Persija itu bahagia bukan main.

Figo Dennis merasakan malam yang spesial bersama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dalam pertandingan kontra Persik Kediri, Kamis 20 November 2025. Figo akhirnya menorehkan laga debutnya bersama Persija di Super League 2025-2026.

1. Debut

Pemain berusia 19 tahun itu masuk pada menit ke-81 untuk menggantikan peran Van Basty Sousa. Penampilannya pun cukup meyakinkan. Figo berhasil mencatatkan 100 persen (9/9) akurasi umpan, dan 12 sentuhan.

Figo menjadi pemain muda debutan kedua setelah Jehan Pahlevi yang mendapatkan kesempatan bermain kontra PSM Makassar pada September 2025 silam. Dia mengaku bahagia akhirnya bisa merasakan seragam tim senior Persija Jakarta.

“Pertandingan kali ini sangat penting untuk saya. Saya berterima kasih kepada pelatih, ofisial, dan teman-teman yang ada di tim,” kata Figo dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (23/11/2025).