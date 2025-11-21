Hasil Persija Jakarta vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Laga Sempat Terhenti, Macan Kemayoran Menang 3-1!

PERSIJA Jakarta menang meyakinkan 3-1 atas Persik Kediri di pekan ke-13 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (20/11/2025) malam WIB. Sempat tertinggal 0-1 lewat gol Ezra Walian pada menit 42, Persija Jakarta membalikkan keadaan lewat gol-gol yang dicetak Eksel Runtukahu pada menit 60, Maxwell Souza (71’) dan Witan Sulaeman (78’).

Kemenangan atas Persik Kediri merupakan yang kelima beruntun bagi Persija Jakarta di Liga Indonesia musim ini. Tambahan tiga poin membuat Persija Jakarta kukuh di posisi dua klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 26 angka, terpaut empat poin atas Borneo FC di puncak klasemen.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain agresif sejak menit awal. Persija Jakarta nyaris membuka keran golnya lebih dulu pada menit ke-10 lewat tendangan keras Fabio Calonego, namun masih bisa ditepis Leonardo Navacchio.

Persija Jakarta tertinggal 0-1 dari Persik Kediri di babak pertama

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- cukup mendominasi permainan. Gelombang serangan terus dilancarkan Witan Sulaeman dan kawan-kawan. Namun, mereka cukup kesulitan mencetak gol keunggulan karena lini pertahanan Persik Kediri cukup solid.

Persija Jakarta mendapat peluang di menit ke-30 lewat tendangan Witan, namun bola mengenai pemain Persik Kediri dan berujung sepak pojok. Berselang lima menit, Macan Kemayoran mendapat peluang emas lewat sontekan Eksel Runtukahu yang masih melambung, padahal sudah berada di mulut gawang.

Persija Jakarta yang mendominasi permainan justru harus kecolongan dari Persik Kediri di menit ke-42. Macan Putih -julukan Persik Kediri- memanfaatkan satu peluang lewat tendangan bebas Ezra Walian yang melesat mulus ke gawang Carlos Eduardo.

Persija Jakarta nyaris mencetak gol penyama kedudukan di menit 45+1 lewat sontekan Eksel Runtukahu yang masih menyamping. Pada akhirnya, Macan Kemayoran harus tertinggal 0-1 dari Persik Kediri di babak pertama.