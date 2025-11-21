Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Laga Sempat Terhenti, Macan Kemayoran Menang 3-1!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |20:19 WIB
Hasil Persija Jakarta vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Laga Sempat Terhenti, Macan Kemayoran Menang 3-1!
Witan Sulaeman cetak gol sekaligus bantu Persija Jakarta menang 3-1 atas Persik Kediri. (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

PERSIJA Jakarta menang meyakinkan 3-1 atas Persik Kediri di pekan ke-13 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (20/11/2025) malam WIB. Sempat tertinggal 0-1 lewat gol Ezra Walian pada menit 42, Persija Jakarta membalikkan keadaan lewat gol-gol yang dicetak Eksel Runtukahu pada menit 60, Maxwell Souza (71’) dan Witan Sulaeman (78’).

Kemenangan atas Persik Kediri merupakan yang kelima beruntun bagi Persija Jakarta di Liga Indonesia musim ini. Tambahan tiga poin membuat Persija Jakarta kukuh di posisi dua klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 26 angka, terpaut empat poin atas Borneo FC di puncak klasemen.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain agresif sejak menit awal. Persija Jakarta nyaris membuka keran golnya lebih dulu pada menit ke-10 lewat tendangan keras Fabio Calonego, namun masih bisa ditepis Leonardo Navacchio.

Persija Jakarta tertinggal 0-1 dari Persik Kediri di babak pertama
Persija Jakarta tertinggal 0-1 dari Persik Kediri di babak pertama

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- cukup mendominasi permainan. Gelombang serangan terus dilancarkan Witan Sulaeman dan kawan-kawan. Namun, mereka cukup kesulitan mencetak gol keunggulan karena lini pertahanan Persik Kediri cukup solid.

Persija Jakarta mendapat peluang di menit ke-30 lewat tendangan Witan, namun bola mengenai pemain Persik Kediri dan berujung sepak pojok. Berselang lima menit, Macan Kemayoran mendapat peluang emas lewat sontekan Eksel Runtukahu yang masih melambung, padahal sudah berada di mulut gawang.

Persija Jakarta yang mendominasi permainan justru harus kecolongan dari Persik Kediri di menit ke-42. Macan Putih -julukan Persik Kediri- memanfaatkan satu peluang lewat tendangan bebas Ezra Walian yang melesat mulus ke gawang Carlos Eduardo.

Persija Jakarta nyaris mencetak gol penyama kedudukan di menit 45+1 lewat sontekan Eksel Runtukahu yang masih menyamping. Pada akhirnya, Macan Kemayoran harus tertinggal 0-1 dari Persik Kediri di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/49/3185073/persib_bandung_vs_dewa_united-OKwe_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Dewa United: Sama Kuat, Skor Masih 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/49/3185037/psm_makassar_vs_psbs_biak-V8Rk_large.jpg
Hasil PSM Makassar vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Alex Tanque Menggila, Juku Eja Menang 5-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/49/3185036/link_live_streaming_persib_bandung_vs_dewa_united_persibcoid-y4R1_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Dewa United di Super League 2025-2026 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/49/3185034/semen_padang-LM6r_large.jpg
Dejan Antonic Harap Kemenangan Semen Padang atas Persijap Jepara Jadi Titik Balik Kebangkitan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646609/pakai-batik-calon-pelatih-timnas-indonesia-timur-kapadze-salat-jumat-di-masjid-istiqlal-auf.webp
Pakai Batik, Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/09/20/20_sin_atlet_sepatu_roda__3_.jpg
Munas Porserosi 2025 Jadi Momentum Besar! Pengprov Dorong Pembinaan Atlet dan Reformasi Organisasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement