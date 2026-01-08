Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jawaban Tegas Bojan Hodak soal Rumor Bintang Persib Bandung Federico Barba Bakal Mudik ke Eropa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |18:01 WIB
Jawaban Tegas Bojan Hodak soal Rumor Bintang Persib Bandung Federico Barba Bakal Mudik ke Eropa
Pemain Persib Bandung, Federico Barba. (Foto: Laman resmi Persib)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya menanggapi spekulasi liar mengenai keinginan Federico Barba untuk meninggalkan Kota Kembang lebih awal. Meski memahami adanya kendala non-teknis yang dialami sang pemain, Hodak menegaskan bek tangguh asal Italia tersebut masih merupakan bagian dari rencana tim dan wajib menghormati sisa kontraknya yang baru akan berakhir pada 2027 mendatang.

Ya, bek andalan Persib Bandung itu tengah menjadi sorotan jelang dibukanya bursa transfer paruh musim Liga 1 2025-2026. Barba dilaporkan akan meninggalkan skuad Maung Bandung –julukan Persib Bandung– dalam waktu dekat demi mencari tantangan baru di luar negeri.

1. Kendala Adaptasi

Barba dirumorkan ingin meninggalkan Persib Bandung karena mengalami kendala adaptasi, khususnya terkait urusan keluarga. Karena itu, ia berencana untuk kembali merumput di Eropa. Rumor yang beredar menyebutkan bek berusia 32 tahun itu tengah dibidik oleh Pescara (Italia) hingga raksasa Yunani, Aris Thessaloniki FC.

Sebagai pelatih, Hodak menyadari bahwa Barba menjadi perbincangan cukup hangat di jendela transfer kali ini. Pelatih asal Kroasia itu bahkan mengakui sang pemain sempat mengalami masa sulit karena harus tinggal jauh dari keluarganya.

Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)
Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)

“Selalu ada rumor. Saya tahu Barba sempat mengalami masalah dengan keluarganya untuk beradaptasi di sini, tapi dia memiliki kontrak dua tahun,” kata Hodak kepada wartawan di Bandung, dikutip Kamis (8/1/2026).

 

