HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ong Kim Swee Girang Laga Persija Jakarta vs Persik Kediri Dimainkan di Solo

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |03:12 WIB
Ong Kim Swee Girang Laga Persija Jakarta vs Persik Kediri Dimainkan di Solo
Ong Kim Swee girang betul laga Persija Jakarta vs Persik Kediri dimainkan di Solo (Foto: Instagram/@persikfcofficial)
A
A
A

PELATIH Persik Kediri, Ong Kim Swee, girang laga tandang melawan Persija Jakarta dihelat di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah. Ia yakin pasukannya akan bermain maksimal.

Laga Persija Jakarta vs Persik Kediri itu merupakan matchday 13 Super League 2025-2026. Macan Kemayoran harus kembali jadi musafir karena tidak bisa menggunakan stadion-stadion di area Jabodetabek.

1. Cukup Baik

Persik Kediri vs Malut United. (Foto: Instagram/persikfcofficial)

Ong mengatakan tentunya menjadi sebuah keuntungan Persik melawan Persija tidak di Jakarta. Menurutnya, Stadion Manahan juga memiliki fasilitas yang cukup baik.

"Ini kabar baik bagi kami. Persik Kediri tak merasa diuntungkan dengan perpindahan tempat laga ini. Tapi kita tahu Stadion Manahan punya fasilitas bagus untuk kedua tim bermain maksimal," kata Ong dilansir dari laman I.League, Kamis (20/11/2025).

"Semua sarana di Stadion Manahan bagus. Terutama rumput lapangan yang akan membuat pemain Persik Kediri dan Persija Jakarta bisa menunjukkan kualitas terbaiknya di permainan. Rumput sangat menentukan mutu pertandingan," tambah pria asal Malaysia itu.

 

Halaman:
1 2
      
