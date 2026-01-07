Persib Bandung vs Persija Jakarta: Mauricio Souza Bicara Kekuatan Maung Bandung Jelang El Clasico

PELATIH Persija Jakarta Mauricio Souza menyatakan timnya akan membedah kekuatan dan kelemahan Persib Bandung. Analisis yang dilakukan membuat Mauricio Souza semakin percaya diri jelang duel El Clasico melawan tuan rumah Maung Bandung -julukan Persib-.

Pertemuan kedua tim tersaji di pekan ke-16 Super League 2025-2026. Laga ini berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Persija Jakarta Wajib Paham Kekuatan dan Kelemahan Persib Bandung

Persib Bandung dipantau betul Mauricio Souza. (Foto: Persib.co.id)

Mauricio Souza mengatakan Persija Jakarta perlu mengetahui kelemahan dan kekuatan Persib Bandung sedetail mungkin. Tujuannya agar Persija Jakarta dapat memberikan perlawanan terbaik sepanjang 90 menit permainan.

“Minggu ini kami akan mulai mempelajari Persib. Kami sudah tahu kualitas tim Persib dan investasi besar yang mereka lakukan. Ada beberapa pemain tim nasional juga di sana,” kata Mauricio Souza, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (7/1/2026).

2. Persija Jakarta Ogah Kalah di Markas Persib Bandung

Mauricio Souza menegaskan Persija Jakarta terus melakukan persiapan sebaik mungkin dengan memaksimalkan waktu yang ada. Mauricio Souza menegaskan Persija Jakarta tidak mau kehilangan poin saat bermain di Bandung.

“Dalam minggu ini kami akan mematangkan persiapan untuk melawan Persib. Tapi, kami ke sana untuk bermain, melakukan skema main kami sendiri," tegas eks pelatih Madura United tersebut.