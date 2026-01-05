Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Direktur Klub: Semoga Bisa Menang

JAKARTA – Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, berharap timnya bisa menang atas Persib Bandung di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Ia pun bersyukur Macan Kemayoran memetik tiga poin saat menjamu Persijap Jepara dengan skor 2-0.

Duel Persija Jakarta vs Persijap Jepara itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu 3 Januari 2026 sore WIB. Arlyansyah Abdulman (61’) dan Aditya Warman (79’) jadi pahlawan kemenangan.

1. Panpel Persib Bandung

Di pekan berikutnya, Persija akan dijamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung. Prapanca yakin panitia pelaksana pertandingan (panpel) akan bersiap dengan baik.

"Kami kan main away ya. Jadi, saya serahkan lah semua ke panpel Persib lah nanti," kata Prapanca, dikutip Senin (5/1/2026).

"Mudah-mudahan berjalan aman, dan damai. Mudah-mudahan, tim yang terbaik akan menang besok (pekan depan)," tambah pria berkacamata itu.

Prapanca belum mengetahui apakah Persija akan menggunakan rantis (kendaraan taktis) atau tidak saat di Bandung. Namun, ia pastikan keamanan skuad asuhan Mauricio Souza jadi prioritas utama.