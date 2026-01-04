Ikut Nonton Persija Jakarta, Arthur Irawan Harap Persik Kediri Jegal Persib Bandung

JAKARTA – Arthur Irawan terlihat hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, saat Persija Jakarta menang atas Persijap Jepara. Ia berharap Persik Kediri bisa menjegal Persib Bandung!

Laga Persija Jakarta vs Persijap Jepara itu digelar Sabtu 3 Januari 2026 sore WIB. Macan Kemayoran menang 2-0 berkat gol Arlyansyah Abdulmanan (61’) dan Aditya Warman (79’).

1. Optimistis 3 Poin

Arthur, yang merupakan pemilik Persik, optimistis timnya dapat meraih hasil maksimal saat melawan Persib. Apalagi, Macan Putih akan bertindak sebagai tuan rumah pada Senin 5 Januari 2026.

"Pastinya kami main di kandang sendiri, di (Stadion) Brawijaya. Pasti, siapa pun lawannya kami harapkan kami bisa menang," kata Arhur, dikutip Minggu (4/1/2026).

"Karena itu kandang kami pastinya kami fight untuk mendapat 3 poin lawan Persib," tambah eks Timnas Indonesia itu.

2. Ujian dari Persib Bandung

Arthur mengatakan Persik akan mendapatkan ujian dari Persib karena punya pemain berkualitas dan syarat pengalaman. Akan tetapi, mereka sedang dalam performa terbaik setelah pekan lalu menang 2-1 atas Persis Solo.

"Persib tim hebat, tim bagus, kita tahu semua. Tapi kami juga percaya diri, tim lagi trennya positif. Semoga kami bisa menjaga tren positif dan bisa dapat 3 poin lawan Persib,” ucap Arthur.