HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kabar Buruk, Hanif Sjahbandi Harus Absen Sebulan Bela Persija Jakarta karena Cedera

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |18:27 WIB
Kabar Buruk, Hanif Sjahbandi Harus Absen Sebulan Bela Persija Jakarta karena Cedera
Pemain Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi. (Foto: Instagram/hanifsjahbandi)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta harus menerima kabar buruk menjelang pekan ke-13 Super League 2025-2026. Gelandang andalan Persija, Hanif Sjahbandi, dipastikan absen setidaknya selama satu bulan setelah mengalami cedera serius yang mengharuskannya menjalani operasi.

1. Alami Cedera

Tim berjuluk Macan Kemayoran ini terus dihantui masalah cedera yang menimpa pemain kuncinya. Setelah sebelumnya Ryo Matsumura dan Gustavo Almeida harus menepi, kini giliran Hanif Sjahbandi yang terpaksa absen membela Persija Jakarta dalam beberapa laga mendatang.

Hanif diketahui mengalami cedera pada pergelangan kaki bagian depan berupa bone spur, yaitu kondisi medis berupa pertumbuhan tulang ekstra yang tidak normal. Kondisi tersebut tidak dapat ditangani tanpa tindakan bedah.

Dokter tim Persija, dr. Muhammad Andeansah, Sp.KO, menjelaskan bahwa operasi telah berjalan lancar dan proses rehabilitasi Hanif sudah dimulai sesuai rencana. Sang pemain kini telah memasuki fase pemulihan awal.

“Alhamdulillah operasi Hanif berjalan lancar tanpa kendala. Saat ini ia memasuki fase pemulihan awal yang mencakup pengurangan inflamasi dan pengembalian mobilitas sendi secara bertahap,” ucap dr. Ande, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Hanif Sjahbandi
Hanif Sjahbandi

2. Diprediksi Lewatkan Laga Krusial Ulang Tahun Tim

Akibat operasi tersebut, Hanif kini fokus pada pemulihan untuk bisa kembali beraktivitas penuh. Diperkirakan, waktu pemulihan gelandang andalan Persija Jakarta itu memakan waktu tiga sampai empat pekan.

 

