HOME BOLA LIGA INDONESIA

Buka-bukaan, Rizky Ridho Ungkap Proses di Balik Perpanjangan Kontrak dengan Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |00:05 WIB
Buka-bukaan, Rizky Ridho Ungkap Proses di Balik Perpanjangan Kontrak dengan Persija Jakarta
Rizky Ridho kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA Rizky Ridho Ramadhani buka-bukaan mengenai proses di balik perpanjangan kontraknya dengan Persija Jakarta. Bek berlabel Timnas Indonesia itu mengatakan menandatangani kontrak baru bersama Persija Jakarta bukan keputusan sulit.

Sebagaimana diketahui, kontrak Rizky Ridho dengan Persija memang memasuki masa-masa akhir. Kontraknya akan habis pada 2026. Kini, dia resmi memperpanjang masa baktinya dengan diikat kontrak panjang hingga 2028.

Rizky Ridho Masih Bermimpi Main di Luar Negeri, meski Perpanjang Kontrak di Persija Jakarta

1. Resmi Perpanjang Kontrak

Melalui Instagram resminya, Rizky Ridho mengungkapkan kesan dan bahagianya bisa bertahan lebih lama di Persija Jakarta. Dia bernostalgia dengan mengingat lagi saat awal-awal bergabung dengan Macan Kemayoran.

"(Pada) 3 Juli 2023, pertandingan perdana saya bersama dengan tim Ibukota, Persija Jakarta. Ketika itu kalian menerima saya dengan sangat baik, bahkan tetap begitu baik hingga hari ini," tulis Rizky Ridho dalam Instagram resminya, Selasa (18/11/2025).

"Untuk itu saya memutuskan untuk tetap melanjutkan mimpi bersama tim ini hingga tahun 2028," tambahnya.

 

