Persib Bandung Resmi Datangkan Penyerang Rp20 Miliar yang Bantu Uzbekistan Lolos Piala Dunia 2026?

BANDUNG – Rumor mengenai perburuan pemain baru Persib Bandung di bursa transfer paruh musim 2025-2026 semakin memanas. Nama striker andalan Timnas Uzbekistan, Igor Sergeev, mendadak jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Tanah Air.

Pemain milik klub Pakhtakor yang memiliki nilai pasar fantastis mencapai Rp20 miliar ini disebut-sebut masuk dalam radar belanja Maung Bandung setelah jasanya berhasil membawa Uzbekistan mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026.

“RUMOR: Persib Bandung dikabarkan tengah mengincar striker asal Uzbekistan dengan harga pasaran mencapai Rp20 miliar. Striker Timnas Uzbekistan yang saat ini masih terikat kontrak dengan klub Pathakor, Igor Sergeev, sedang ramai dibicarakan,” bunyi laporan dari akun instagram @futboll.indonesiaa, dikutip Kamis (1/1/2025).

Isu ini mencuat tepat setelah Persib dipastikan gagal mendaratkan bintang Timnas Indonesia, Ole Romeny. Penyerang Oxford United tersebut dilaporkan secara tegas menolak proposal resmi manajemen Persib demi menjaga kariernya di kompetisi Eropa.

Meski manajemen sempat serius melakukan pendekatan, Ole yang baru saja pulih dari cedera engkel memilih untuk tetap bersaing di level tertinggi Benua Biru ketimbang merumput di Indonesia pada usia yang masih relatif muda, yakni 25 tahun.

Igor Sergeev. (Foto: Instagram/uzbekistanfa)

1. Prioritas Dua Kompetisi

Di tengah kencangnya rumor transfer pemain mahal, pelatih Bojan Hodak justru memberikan pernyataan yang cukup kontras. Pelatih asal Kroasia ini menegaskan timnya tidak akan jor-joran mengeluarkan dana besar hanya untuk sekadar menumpuk pemain. Baginya, penambahan amunisi baru hanya akan dilakukan jika pemain tersebut benar-benar mampu menembus skuad utama dan memberikan dampak instan.

"Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kami tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Jika memang ingin mendatangkan seseorang, maka kami harus mendatangkan seseorang yang benar-benar bisa bermain di starting eleven," ujar Bojan Hodak saat ditemui di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Selasa 30 Desember 2025 lalu.