Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Resmi Datangkan Penyerang Rp20 Miliar yang Bantu Uzbekistan Lolos Piala Dunia 2026?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |15:50 WIB
Persib Bandung Resmi Datangkan Penyerang Rp20 Miliar yang Bantu Uzbekistan Lolos Piala Dunia 2026?
Pemain Timnas Uzbekistan, Igor Sergeev. (Foto: Instagram/uzbekistanfa)
A
A
A

BANDUNG – Rumor mengenai perburuan pemain baru Persib Bandung di bursa transfer paruh musim 2025-2026 semakin memanas. Nama striker andalan Timnas Uzbekistan, Igor Sergeev, mendadak jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Tanah Air.

Pemain milik klub Pakhtakor yang memiliki nilai pasar fantastis mencapai Rp20 miliar ini disebut-sebut masuk dalam radar belanja Maung Bandung setelah jasanya berhasil membawa Uzbekistan mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026.

“RUMOR: Persib Bandung dikabarkan tengah mengincar striker asal Uzbekistan dengan harga pasaran mencapai Rp20 miliar. Striker Timnas Uzbekistan yang saat ini masih terikat kontrak dengan klub Pathakor, Igor Sergeev, sedang ramai dibicarakan,” bunyi laporan dari akun instagram @futboll.indonesiaa, dikutip Kamis (1/1/2025).

Isu ini mencuat tepat setelah Persib dipastikan gagal mendaratkan bintang Timnas Indonesia, Ole Romeny. Penyerang Oxford United tersebut dilaporkan secara tegas menolak proposal resmi manajemen Persib demi menjaga kariernya di kompetisi Eropa.

Meski manajemen sempat serius melakukan pendekatan, Ole yang baru saja pulih dari cedera engkel memilih untuk tetap bersaing di level tertinggi Benua Biru ketimbang merumput di Indonesia pada usia yang masih relatif muda, yakni 25 tahun.

Igor Sergeev. (Foto: Instagram/uzbekistanfa)
Igor Sergeev. (Foto: Instagram/uzbekistanfa)

1. Prioritas Dua Kompetisi

Di tengah kencangnya rumor transfer pemain mahal, pelatih Bojan Hodak justru memberikan pernyataan yang cukup kontras. Pelatih asal Kroasia ini menegaskan timnya tidak akan jor-joran mengeluarkan dana besar hanya untuk sekadar menumpuk pemain. Baginya, penambahan amunisi baru hanya akan dilakukan jika pemain tersebut benar-benar mampu menembus skuad utama dan memberikan dampak instan.

"Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kami tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Jika memang ingin mendatangkan seseorang, maka kami harus mendatangkan seseorang yang benar-benar bisa bermain di starting eleven," ujar Bojan Hodak saat ditemui di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Selasa 30 Desember 2025 lalu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/49/3193037/borneo_fc-qK27_large.jpg
Jelang Borneo FC vs PSM Makassar: Pesut Etam Bertekad Rebut Puncak Klasemen dari Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/49/3192808/persija_jakarta_akan_langsung_bermain_usai_tahun_baru_2026-kXhM_large.jpeg
Langsung Main Usai Tahun Baru 2026, Persija Jakarta Tak Liburkan Pemain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/49/3192803/rizky_ridho_bersyukur_persija_jakarta_mengakhiri_2025_dengan_kemenangan-AKHX_large.jpg
Persija Jakarta Akhiri 2025 dengan Kemenangan, Rizky Ridho: Siap untuk Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/49/3192818/eliano_reijnders_berhasrat_main_di_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta_elianor-Shie_large.jpg
Demi Turun di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Eliano Reijnders Diistirahatkan Lawan Persik Kediri?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/11/1661905/pramono-sebut-hertha-berlin-bakal-datang-ke-jakarta-dan-hadapi-persija-pbu.webp
Pramono Sebut Hertha Berlin Bakal Datang ke Jakarta dan Hadapi Persija
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/07/09/sir_alex_ferguson.jpg
Sir Alex Ferguson Ungkap Pemenang Ballon d’Or yang Tidak Pernah Membuatnya Terkesan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement