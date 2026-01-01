Advertisement
LIGA INDONESIA

Jelang Borneo FC vs PSM Makassar: Pesut Etam Bertekad Rebut Puncak Klasemen dari Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |14:59 WIB
Jelang Borneo FC vs PSM Makassar: Pesut Etam Bertekad Rebut Puncak Klasemen dari Persib Bandung
Borneo FC rebut puncak klasemen Super League 2025-2026 dari Persib Bandung. (Foto: Instagram/borneofc.id)
SAMARINDA Borneo FC mengusung misi besar untuk merebut kembali posisi puncak klasemen Super League 2025-2026 dari Persib Bandung. Guna mewujudkan ambisi tersebut, skuad berjuluk Pesut Etam ini menargetkan kemenangan penuh dalam dua laga tersisa di putaran pertama musim ini.

Dalam laga terdekat, skuad Pesut Etam akan menjamu PSM Makassar di Stadion Segiri, Samarinda, pada 3 Januari 2026. Setelah itu, mereka akan bertandang melawan Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena pada 9 Januari 2026.

1. Persaingan Sengit dengan Persib

Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, mengakui saat ini timnya tertahan di posisi kedua setelah digeser oleh Persib Bandung. Meski demikian, perolehan poin kedua tim saat ini masih identik, yakni mengoleksi 34 poin.

"Kita tau Borneo FC sama dengan Persib Bandung (posisinya). Sebenarnya kita di posisi dua karena head to head mungkin kalah," kata Fabio Lefundes dilansir dari laman resmi Borneo FC, Kamis (1/1/2026).

Aksi Yakob Sayuri di laga Malut United vs Borneo FC
Aksi Yakob Sayuri di laga Malut United vs Borneo FC

Pelatih asal Brasil itu menegaskan Borneo FC wajib meraih hasil maksimal dalam dua laga sisa putaran pertama. Sebab, tambahan poin penuh akan membuka peluang lebar bagi timnya untuk kembali bertakhta di posisi teratas.

 

