HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSM Makasar vs Persib Bandung di Babak Pertama: Thom Haye Bikin Maung Bandung Unggul 1-0!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |19:50 WIB
Thom Haye bikin Persib Bandung unggul 1-0 atas PSM Makassar. (Foto: instagram/@persib)
PERSIB Bandung unggul 1-0 atas PSM Makassar di babak pertama, dalam lanjutan pekan ke-33 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora B.J Habibie, Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada Minggu (17/5/2026) sore WIB.

Gol Persib Bandung dicetak Thom Haye pada menit 32, memanfaatkan umpan Berguinho. Di laga lain, Borneo FC masih bermain 0-0 dengan Persijap Jepara.

Starting XI Persib Bandung melawan PSM Makassar. (Foto: Instagram/@persib)
Jalannya Pertandingan

PSM Makassar bermain cukup agresif di awal babak pertama dengan langsung menekan pertahanan Persib Bandung. Namun, pertahanan tim tamu masih cukup solid untuk ditembus

Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- praktis hanya melakukan serangan balik. Namun, pola serangan yang dibangun Persib Bandung belum memberikan ancaman untuk kiper PSM Makassar, Hilmansyah.

Pada menit ke-32, skuad asuhan Igor Tolic unggul lebih dahulu atas PSM Makassar. Kepastian itu setelah Thom Haye mencetak gol lewat sepakan keras dari luar kotak penalti, memanfaatkan assist Berguinho.

 

