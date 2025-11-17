Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rizky Ridho Masih Bermimpi Main di Luar Negeri, meski Perpanjang Kontrak di Persija Jakarta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |11:59 WIB
Rizky Ridho Masih Bermimpi Main di Luar Negeri, meski Perpanjang Kontrak di Persija Jakarta
Rizky Ridho kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA Rizky Ridho Ramadhani memastikan masih punya mimpi main di luar negeri. Hal ini disampaikan Rizky Ridho usai dirinya resmi perpanjang kontrak di Persija Jakarta.

Ya, belum lama ini Ridho menandatangani kontrak baru bersama Persija Jakarta hingga 2028. Sang kapten memastikan masih memiliki mimpi untuk bermain dan mengembangkan kemampuannya bermain di luar negeri.

1. Rizky Ridho Perpanjang kontrak

Seperti diketahui, Rizky Ridho telah resmi memperpanjang kontrak di Persija, pada Sabtu 15 November 2025. Sebelumnya, masa bakti punggawa Timnas Indonesia itu bersama Macan Kemayoran akan habis, pada Juni 2026.

BREAKING NEWS: Rizky Ridho Resmi Perpanjang Kontrak dengan Persija Jakarta hingga 2028

"Kesepakatan pembaruan kontrak dengan Persija ialah kesepakatan yang berdasarkan dengan respek dan saling menghargai satu sama lain. Proses negosiasi yang tidak sebentar, namun hal-hal yang kami diskusikan berjalan nyaris tanpa hambatan," kata Rizky Ridho seperti dikutip dalam Instagram pribadinya.

 

