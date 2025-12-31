Advertisement
LIGA INDONESIA

Langsung Main Usai Tahun Baru 2026, Persija Jakarta Tak Liburkan Pemain!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |03:39 WIB
Langsung Main Usai Tahun Baru 2026, Persija Jakarta Tak Liburkan Pemain!
Persija Jakarta akan langsung bermain usai Tahun Baru 2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Persija Jakarta akan langsung bermain usai Tahun Baru 2026. Maka dari itu, asisten pelatih Ricky Nelson menyebut para pemain tidak mendapat jatah libur!

Macan Kemayoran baru saja mencatatkan kemenangan 3-0 atas Bhayangkara FC di pekan ke-15 Super League 2025-2026. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 29 Desember 2025 malam WIB.

1. Tidak Ada Libur!

Persijap Jepara vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)
Persijap Jepara vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)

Ricky mengatakan Persija tetap berlatih seperti biasanya meski memasuki momen pergantian tahun. Hal itu dikarenakan, Super League 2025-2026 tidak ada jeda.

Dalam laga terdekat, Rizky Ridho dan kolega akan melawan Persijap Jepara. Pertandingan itu akan berlangsung di SUGBK, pada 3 Januari 2025.

"Nah, untuk tanggal 3 Januari memang ya karena secara profesional mau tanggal merah, mau Natalan, mau Tahun Baru, di kami tidak mengenal itu," kata Ricky di SUGBK, dikutip Kamis (1/1/2026).

"Jadi, latihan terus karena tanggal 1 Januari dan tanggal 3 Januari itu dekat banget. Jadi, enggak ada informasi soal libur," tambahnya.

 

