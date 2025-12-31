JAKARTA – Persija Jakarta akan langsung bermain usai Tahun Baru 2026. Maka dari itu, asisten pelatih Ricky Nelson menyebut para pemain tidak mendapat jatah libur!
Macan Kemayoran baru saja mencatatkan kemenangan 3-0 atas Bhayangkara FC di pekan ke-15 Super League 2025-2026. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 29 Desember 2025 malam WIB.
Ricky mengatakan Persija tetap berlatih seperti biasanya meski memasuki momen pergantian tahun. Hal itu dikarenakan, Super League 2025-2026 tidak ada jeda.
Dalam laga terdekat, Rizky Ridho dan kolega akan melawan Persijap Jepara. Pertandingan itu akan berlangsung di SUGBK, pada 3 Januari 2025.
"Nah, untuk tanggal 3 Januari memang ya karena secara profesional mau tanggal merah, mau Natalan, mau Tahun Baru, di kami tidak mengenal itu," kata Ricky di SUGBK, dikutip Kamis (1/1/2026).
"Jadi, latihan terus karena tanggal 1 Januari dan tanggal 3 Januari itu dekat banget. Jadi, enggak ada informasi soal libur," tambahnya.