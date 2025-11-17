Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tekad Rizky Ridho Usai Perpanjang Kontrak di Persija Jakarta hingga 2028

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |03:23 WIB
Tekad Rizky Ridho Usai Perpanjang Kontrak di Persija Jakarta hingga 2028
Rizky Ridho resmi memperpanjang kontrak hingga 2028 bersama Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

RIZKY Ridho resmi memperpanjang kontrak hingga 2028 bersama Persija Jakarta. Ia lalu mengusung tekad untuk membawa Macan Kemayoran kembali berjaya di belantika sepakbola Indonesia.

Ridho baru saja memperpanjang kontraknya di Persija pada Sabtu 15 November 2025. Bek Timnas Indonesia itu dipastikan akan tetap membela tim kebanggaan Jakarta itu hingga tiga tahun ke depan.

1. Berbagai Pertimbangan

Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/rizkyridhoramadhani)

Sang kapten menyatakan, keputusan memperpanjang kontrak ini telah melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah hasil diskusi dengan keluarga dan sang istri sebelum membuat keputusan.

“Keputusan perpanjangan kontrak ini tentu saya komunikasikan bersama keluarga dan istri. Saya meminta restu mereka, dan syukurlah semuanya mendukung keputusan saya untuk tetap di Persija,” kata Ridho dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Senin (17/11/2025).

2. Mewujudkan Mimpi

Pemain asal Surabaya itu menegaskan perpanjangan kontrak ini merupakan upaya untuk mewujudkan mimpinya di Persija. Ia bertekad untuk membawa klubnya kembali berjaya dan menjadi juara.

 

