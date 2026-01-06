Ilija Spasojevic Maafkan Rafael Struick Usai Insiden Ribut di Laga Bhayangkara FC vs Dewa United

LAMPUNG – Ketegangan yang sempat menyelimuti laga antara Bhayangkara FC melawan Dewa United kini telah mereda. Penyerang kawakan, Ilija Spasojevic, memilih untuk berjiwa besar dengan memaafkan Rafael Struick setelah insiden digebok atau tendangan bola yang mengenai dirinya saat terjatuh di lapangan hijau.

Momen panas tersebut pecah di pengujung babak kedua dalam laga yang berlangsung pada Senin 5 Januari 2026 lalu. Menariknya, baik Rafael Struick maupun Ilija Spasojevic sama-sama baru menginjakkan kaki di lapangan sebagai pemain pengganti pada menit ke-63.

Keduanya bersaing ketat untuk mencetak gol bagi tim masing-masing, namun saat itu Bhayangkara FC tengah memimpin dengan skor 1-0. Intensitas pertandingan yang sangat tinggi terus terjaga hingga memasuki menit-menit krusial di akhir laga.

Prahara bermula saat Bhayangkara FC melancarkan serangan balik cepat yang dikomandoi oleh Spasojevic. Sayangnya, striker naturalisasi Indonesia itu harus tersungkur setelah diapit oleh dua pemain lawan.

Bola yang bergulir liar kemudian disambar dengan tendangan keras oleh Rafael Struick dan telak mengenai tubuh Spasojevic. Hal ini memicu amarah Spasojevic yang langsung bangkit hingga terjadi aksi saling dorong dengan sejumlah pemain Dewa United.

Momen Rafael Struick mengarahkan bola ke Ilija Spasojevic

Insiden ini berbuntut panjang dengan dikeluarkannya kartu merah untuk Rafael Struick. Pada akhirnya, peluit panjang berbunyi dan memastikan kemenangan tipis 1-0 bagi tuan rumah Bhayangkara FC.

1. Pesan Perdamaian

Hanya berselang sehari setelah pertandingan usai, Rafael Struick menunjukkan sisi profesionalnya dengan mengirimkan pesan permintaan maaf kepada Spasojevic. Penyerang berusia 38 tahun tersebut merespons dengan positif dan tidak memperpanjang masalah.