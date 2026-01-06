Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ilija Spasojevic Maafkan Rafael Struick Usai Insiden Ribut di Laga Bhayangkara FC vs Dewa United

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |20:24 WIB
Ilija Spasojevic Maafkan Rafael Struick Usai Insiden Ribut di Laga Bhayangkara FC vs Dewa United
Pemain Bhayangkara FC, Ilija Spasojevic. (Foto: Instagram/spasogol)
A
A
A

LAMPUNG – Ketegangan yang sempat menyelimuti laga antara Bhayangkara FC melawan Dewa United kini telah mereda. Penyerang kawakan, Ilija Spasojevic, memilih untuk berjiwa besar dengan memaafkan Rafael Struick setelah insiden digebok atau tendangan bola yang mengenai dirinya saat terjatuh di lapangan hijau.

Momen panas tersebut pecah di pengujung babak kedua dalam laga yang berlangsung pada Senin 5 Januari 2026 lalu. Menariknya, baik Rafael Struick maupun Ilija Spasojevic sama-sama baru menginjakkan kaki di lapangan sebagai pemain pengganti pada menit ke-63.

Keduanya bersaing ketat untuk mencetak gol bagi tim masing-masing, namun saat itu Bhayangkara FC tengah memimpin dengan skor 1-0. Intensitas pertandingan yang sangat tinggi terus terjaga hingga memasuki menit-menit krusial di akhir laga.

Prahara bermula saat Bhayangkara FC melancarkan serangan balik cepat yang dikomandoi oleh Spasojevic. Sayangnya, striker naturalisasi Indonesia itu harus tersungkur setelah diapit oleh dua pemain lawan.

Bola yang bergulir liar kemudian disambar dengan tendangan keras oleh Rafael Struick dan telak mengenai tubuh Spasojevic. Hal ini memicu amarah Spasojevic yang langsung bangkit hingga terjadi aksi saling dorong dengan sejumlah pemain Dewa United.

Momen Rafael Struick mengarahkan bola ke Ilija Spasojevic
Momen Rafael Struick mengarahkan bola ke Ilija Spasojevic

Insiden ini berbuntut panjang dengan dikeluarkannya kartu merah untuk Rafael Struick. Pada akhirnya, peluit panjang berbunyi dan memastikan kemenangan tipis 1-0 bagi tuan rumah Bhayangkara FC.

1. Pesan Perdamaian

Hanya berselang sehari setelah pertandingan usai, Rafael Struick menunjukkan sisi profesionalnya dengan mengirimkan pesan permintaan maaf kepada Spasojevic. Penyerang berusia 38 tahun tersebut merespons dengan positif dan tidak memperpanjang masalah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/49/3193766/alfeandra_dewangga_kecewa_persib_bandung_ditahan_persik_kediri_1_1-1K8B_large.jpg
Persib Bandung Ditahan Persik Kediri 1-1, Alfeandra Dewangga: Kami Harusnya Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/49/3193753/bojan_hodak_menyoroti_kepemimpinan_wasit_di_laga_persik_kediri_vs_persib_bandung_persibcoid-W97j_large.jpg
Bojan Hodak Ngamuk, Segera Kirim Surat Keberatan soal Kinerja Wasit di Laga Persik Kediri vs Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/49/3193723/laga_persik_kediri_vs_persib_bandung_berakhir_1_1_di_super_league_2025_2026-nNWS_large.jpg
Hasil Persik Kediri vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Dramatis, Macan Putih Tahan Maung Bandung 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/49/3193708/persib_bandung_tertahan_0_0_oleh_persik_kediri_di_babak_pertama-ENb7_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persik Kediri vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Skor Kacamata Terjaga
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663401/daftar-lengkap-pelatih-timnas-indonesia-dari-masa-ke-masa-era-baru-john-herdman-mdc.webp
Daftar Lengkap Pelatih Timnas Indonesia dari Masa ke Masa: Era Baru John Herdman
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes.jpg
Jay Idzes Starter! Sassuolo vs Juventus: Tantangan Berat Bek Timnas Indonesia Hadapi Jonathan David
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement