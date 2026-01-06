Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rafael Struick Bikin Emosi Ilija Spasojevic hingga Kartu Merah, John Herdman Tutup Pintu Comeback ke Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |10:45 WIB
Rafael Struick Bikin Emosi Ilija Spasojevic hingga Kartu Merah, John Herdman Tutup Pintu Comeback ke Timnas Indonesia?
Rafael Struick terkena kartu merah di laga Bhayangkara FC vs Dewa United. (Foto: X/@48bolaID)
A
A
A

RAFAEL Struick bikin emosi Ilija Spasojevic hingga mendapatkan kartu merah di laga Bhayangkara FC vs Dewa United. Apakah performa inkonsisten ini membuat Rafael Struick takkan dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia?

Dewa United selaku klub Rafael Struick tandang ke markas Bhayangkara FC di lanjutan pekan ke-16 Super League 2025-2026 pada Senin, 5 Januari 2026 sore WIB. Dewa United datang ke markas Bhayangkara FC dalam kepercayaan diri tinggi karena dalam tiga laga terkini tidak terkalahkan.

Skuad asuhan Jan Olde Riekerink itu berturut-rutut menang dua kali dan sekali imbang. Namun, dalam laga kemarin sore, Dewa United menjalani laga yang tidak mudah di markas Bhayangkara FC.

1. Dibobol Bhayangkara FC di Babak Pertama

Dewa United kalah 0-1 dari Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
Dewa United kalah 0-1 dari Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

The Guardian -julukan Bhayangkara FC- unggul di menit 43 melalui gol Fareed Sadat, memanfaatkan umpan Moises Gaucho. Skor 1-0 untuk keunggulan Bhayangkara FC bertahan hingga babak pertama usai.

Di awal babak kedua, Dewa United sebenarnya diuntungkan setelah Bhayangkara FC bermain dengan 10 orang. Kapten mereka, Wahyu Subo Seto, menerima kartu kuning kedua setelah menjagel fullback kiri Dewa United, Edo Febriansah.

Sayangnya, kondisi ini gagal dimanfaatkan Dewa United. Alih-alih memanfaatkan jumlah pemain, Dewa United malah membuat kesalahan

 

