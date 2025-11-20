Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persik Kediri: Gol Indah Ezra Walian Bawa Macan Putih Unggul 1-0!

HASIL babak pertama Persija Jakarta vs Persik Kediri sudah diketahui. Macan Putih -julukan Persik Kediri- kini unggul 1-0.

Duel Persija Jakarta vs Persik Kediri berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Kamis (20/11/2025) malam WIB. Gol Persik dalam laga ini dicetak oleh Ezra Walian.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain agresif sejak menit awal. Persija Jakarta nyaris membuka keran golnya lebih dulu pada menit ke-10 lewat tendangan keras Fabio Calonego, namun masih bisa ditepis Leonardo Navacchio.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- cukup mendominasi permainan. Gelombang serangan terus dilancarkan oleh Witan Sulaeman cs. Namun, mereka cukup kesulitan mencetak gol keunggulan karena lini pertahanan Persik Kediri cukup solid.

Persija Jakarta mendapat peluang di menit ke-30 lewat tendangan Witan, namun bola mengenai pemain Persik Kediri dan berujung sepak pojok. Berselang lima menit, Macan Kemayoran mendapat peluang emas lewat sontekan Eksel Runtukahu yang masih melambung, padahal sudah berada di mulut gawang.

Persija Jakarta yang mendominasi permainan justru harus kecolongan dari Persik Kediri di menit ke-42. Macan Putih -julukan Persik Kediri- memanfaatkan satu peluang lewat tendangan bebas Ezra Walian yang melesat mulus ke gawang Carlos Eduardo.

Persija Jakarta nyaris mencetak gol penyama kedudukan di menit 45+1 lewat sontekan Eksel Runtukahu yang masih menyamping. Pada akhirnya, Macan Kemayoran harus tertinggal 0-1 dari Persik Kediri di babak pertama.