Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persik Kediri: Gol Indah Ezra Walian Bawa Macan Putih Unggul 1-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |20:05 WIB
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persik Kediri: Gol Indah Ezra Walian Bawa Macan Putih Unggul 1-0!
Persija Jakarta vs Persik Kediri. (Foto: Persik Kediri)
A
A
A

HASIL babak pertama Persija Jakarta vs Persik Kediri sudah diketahui. Macan Putih -julukan Persik Kediri- kini unggul 1-0.

Duel Persija Jakarta vs Persik Kediri berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Kamis (20/11/2025) malam WIB. Gol Persik dalam laga ini dicetak oleh Ezra Walian.

Persija Jakarta vs Persik Kediri

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain agresif sejak menit awal. Persija Jakarta nyaris membuka keran golnya lebih dulu pada menit ke-10 lewat tendangan keras Fabio Calonego, namun masih bisa ditepis Leonardo Navacchio.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- cukup mendominasi permainan. Gelombang serangan terus dilancarkan oleh Witan Sulaeman cs. Namun, mereka cukup kesulitan mencetak gol keunggulan karena lini pertahanan Persik Kediri cukup solid.

Persija Jakarta mendapat peluang di menit ke-30 lewat tendangan Witan, namun bola mengenai pemain Persik Kediri dan berujung sepak pojok. Berselang lima menit, Macan Kemayoran mendapat peluang emas lewat sontekan Eksel Runtukahu yang masih melambung, padahal sudah berada di mulut gawang.

Persija Jakarta yang mendominasi permainan justru harus kecolongan dari Persik Kediri di menit ke-42. Macan Putih -julukan Persik Kediri- memanfaatkan satu peluang lewat tendangan bebas Ezra Walian yang melesat mulus ke gawang Carlos Eduardo.

Persija Jakarta nyaris mencetak gol penyama kedudukan di menit 45+1 lewat sontekan Eksel Runtukahu yang masih menyamping. Pada akhirnya, Macan Kemayoran harus tertinggal 0-1 dari Persik Kediri di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184815/persijap_jepara_vs_semen_padang-sOED_large.jpg
Hasil Persijap Jepara vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Kabau Sirah Menang Tipis 2-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184734/persib_bandung-JmMp_large.jpg
Krisis Pemain Jelang Laga Krusial: Persib Bandung Tanpa Tiga Pilar saat Jamu Dewa United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184656/beckham_putra_siap_antar_persib_bandung_menang_atas_dewa_united_persibcoid-DA4U_large.jpg
Misi Balas Dendam Persib Bandung atas Dewa United, Beckham Putra: Wajib Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/49/3184508/ong_kim_swee_girang_betul_laga_persija_jakarta_vs_persik_kediri_dimainkan_di_solo-tiOG_large.jpg
Ong Kim Swee Girang Laga Persija Jakarta vs Persik Kediri Dimainkan di Solo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646115/iran-dan-haiti-lolos-ke-piala-dunia-2026-tapi-masuk-daftar-larangan-as-apa-yang-akan-terjadi-upl.webp
Iran dan Haiti Lolos ke Piala Dunia 2026 tapi Masuk Daftar Larangan AS, Apa yang Akan Terjadi?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/apriyani_rahayusiti_fadia_silva_ramadhanti.jpg
Apriyani/Fadia Lolos ke Perempat Final, Adnan/Indah Tersingkir di Australia Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement