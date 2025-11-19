Persija Jakarta Lanjutkan Tren Kemenangan saat Jamu Persik Kediri Besok?

PERSIJA Jakarta akan melawan Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Kamis 20 November 2025 pukul 19.00 WIB.

Akankah tren kemenangan Persija Jakarta berlanjut dalam laga tersebut? Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, optimistis melihat hal tersebut.

1. Bidik Kemenangan

Mauricio Souza mengatakan kemenangan adalah target utama timnya. Jadi, Persija sudah melakukan persiapan semaksimal mungkin.

Persija saat ini sedang dalam performa apik di Super League 2025-2026. Pasalnya, mereka belum terkalahkan dalam empat laga terakhir.

"Mengenai hasil pertandingan, kami memiliki tujuan yang jelas dalam kompetisi ini. Kami tahu bahwa terlepas dari apakah kami bermain di kandang atau tandang, kami harus mengincar tiga poin," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers, Rabu (18/11/2025).

"Dan itulah yang kami harapkan untuk dilakukan di sini besok juga," tambahnya.