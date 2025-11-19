Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Lanjutkan Tren Kemenangan saat Jamu Persik Kediri Besok?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |23:05 WIB
Persija Jakarta Lanjutkan Tren Kemenangan saat Jamu Persik Kediri Besok?
Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PERSIJA Jakarta akan melawan Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Kamis 20 November 2025 pukul 19.00 WIB.

Akankah tren kemenangan Persija Jakarta berlanjut dalam laga tersebut? Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, optimistis melihat hal tersebut.

Persija Jakarta vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persija)

1. Bidik Kemenangan

Mauricio Souza mengatakan kemenangan adalah target utama timnya. Jadi, Persija sudah melakukan persiapan semaksimal mungkin.

Persija saat ini sedang dalam performa apik di Super League 2025-2026. Pasalnya, mereka belum terkalahkan dalam empat laga terakhir.

"Mengenai hasil pertandingan, kami memiliki tujuan yang jelas dalam kompetisi ini. Kami tahu bahwa terlepas dari apakah kami bermain di kandang atau tandang, kami harus mengincar tiga poin," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers, Rabu (18/11/2025).

"Dan itulah yang kami harapkan untuk dilakukan di sini besok juga," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184890/persija_jakarta_vs_persik_kediri-9wFt_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Sempat Ditunda karena Hujan Deras, Macan Kemayoran Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184880/marc_klok_ingin_persib_bandung_menang_atas_dewa_united_di_super_league_2025_2026_okezone-OkrM_large.jpg
Nick Kuipers dan Edo Febriansah Pulang ke Markas Persib Bandung, Marc Klok: Tak Ada yang Namanya Teman di Lapangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184848/persija_jakarta_vs_persik_kediri-kKp1_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persik Kediri: Gol Indah Ezra Walian Bawa Macan Putih Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184815/persijap_jepara_vs_semen_padang-sOED_large.jpg
Hasil Persijap Jepara vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Kabau Sirah Menang Tipis 2-1!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/49/1646409/indonesia-rally-team-siap-kibarkan-merah-putih-di-adelaide-rally-2025-xzk.webp
Indonesia Rally Team Siap Kibarkan Merah Putih di Adelaide Rally 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/timnas_indonesia.jpg
5 Nama Pelatih Baru Timnas Indonesia Sedang Digodok, PSSI Janji Umumkan dalam Waktu Dekat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement