HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bali United vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Skor Akhir 0-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |21:23 WIB
Hasil Bali United vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Skor Akhir 0-0
Suasana laga Bali United vs Persis Solo di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR Bali United harus puas berbagi satu poin setelah bermain imbang 0-0 melawan Persis Solo dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pertemuan antara Serdadu Tridatu dan Laskar Sambernyawa tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada Minggu (23/11/2025) malam WIB.

Dengan hasil imbang itu, Bali United tertahan di posisi 11 dengan 14 poin. Sementara Persis kian terpuruk di dasar klasemen  dengan 7 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal babak pertama, berupaya mencetak gol cepat ke gawang tim tamu.

Pada menit ke-16, Bali United mendapatkan peluang pertama melalui Boris Kopitovic. Sayangnya, sepakan pemain tersebut masih melebar dari sasaran. Momen paling krusial terjadi pada menit ke-20, di mana wasit sempat memberikan hadiah penalti untuk Bali United.

Namun, setelah wasit melakukan pengecekan melalui Video Assistant Referee (VAR), keputusan penalti tersebut dibatalkan. Sementara itu, Persis, yang berjuluk Laskar Sambernyawa, sempat mendapatkan peluang emas pada menit ke-34.

Sayangnya, Althaf Alrizky dinilai terlalu lama membawa bola sehingga kesempatan mencetak gol terbuang. Hingga akhir babak pertama, skor imbang 0-0 tetap bertahan.

Bali United vs Persis Solo. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
Bali United vs Persis Solo. (Foto: Instagram/baliunitedfc)

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, intensitas permainan tidak menurun. Bali United dan Persis bermain cukup ngotot demi memecah kebuntuan, yang membuat duel ketat banyak terjadi di lini tengah.

 

Halaman:
1 2
      
