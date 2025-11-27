Misi PSIM Yogyakarta Rusak Pesta HUT Ke-97 Persija Jakarta di SUGBK

PSIM Yogyakarta akan menghadapi Persija Jakarta tepat di hari ulang tahun ke-97 skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- pada pekan ke-14 Super League 2025-2026. Alih-alih gentar, pelatih PSIM Yogyakarta, Jean-Paul Van Gastel, justru sangat antusias menatap laga tersebut.

PSIM Yogyakarta akan bertandang ke markas Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 28 November 2025 malam WIB. Laga tersebut akan menjadi laga spesial bagi kubu tuan rumah karena mereka merayakan hari ulang tahunnya ke-97.

1. PSIM Yogyakarta bak Dejavu

Duel Persis Solo vs PSIM Yogyakarta pada Agustus 2025

Sebelumnya, PSIM Yogyakarta juga sempat merasakan atmosfer serupa. Tepatnya ketika menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan pada 8 November 2025. Laga tersebut berkesudahan imbang dengan skor 2-2.

“Saya rasa kami diundang di semua perayaan ulang tahun, karena terakhir kali pertandingan tandang kami melawan Persis Solo juga bertepatan dengan ulang tahun mereka,” kata Van Gastel dalam konferensi pers jelang laga melawan Persija Jakarta, Kamis (27/11/2025).

“Sekarang kami bisa hadir di sini pada ulang tahun Persija. Saya sangat menantikan pertandingan ini,” sambungnya.

2. Akui Persija Jakarta sebagai Tim Kuat

Van Gastel mengakui Persija Jakarta adalah tim yang kuat. Namun, juru taktik asal Belanda ini sangat antusias menatap laga besok dan siap memberikan kejutan kepada tuan rumah.

“Saya pikir Persija adalah tim yang sangat matang, sangat kompetitif, bermain dengan bagus, dan memiliki skuad yang lebih besar dari sekadar 11 pemain. Jadi menurut saya ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami,” ujar dia.