Hasil PSBS Biak vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Badai Pasifik Menang 3-2!

YOGYAKARTA – Hasil PSBS Biak vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (27/11/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk Badai Pasifik.

Tiga gol PSBS dicetak oleh Ruyery Blanco (7’), Claudio Luquinhas (53’), dan Heri Susanto (60’). Sementara, dua gol Persijap dihasilkan Carlos Franca (37’) dan Diogo Brito (76’).

Jalannya Pertandingan

PSBS dan Persijap bermain dengan intensitas sedang pada awal babak pertama. Kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

PSBS berhasil mencetak gol cepat ke gawang Persijap pada awal babak pertama. Kepastian itu setelah Ruyery Blanco berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-7.

Persijap tidak tinggal diam begitu saja karena berusaha mencetak gol balasan. Gol itu baru tercipta pada menit ke-37 via Carlos Franca.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu PSBS dan Persijap masih bermain dengan skor sama kuat 1-1.

PSBS kembali unggul atas tim lawan pada awal babak kedua. Kali ini gol tersebut dicetak oleh Lucas Morais pada menit ke-53.

Tim tuan rumah semakin di atas angin dalam laga itu. Hal itu ditandai mereka berhasil menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-60 lewat Heri Susanto.