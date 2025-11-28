Ribuan Brajamusti Sambangi SUGBK, Pede PSIM Yogyakarta Rusak Pesta Ultah Persija Jakarta!

Ribuan Brajamusti menyambangi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

JAKARTA – Ribuan Brajamusti menyambangi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, untuk menyaksikan laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta. Mereka percaya diri tim kesayangannya akan merusak pesta ulang tahun (ultah) tuan rumah!

Pantauan Okezone di lokasi, Jumat (28/11/2025), ribuan Brajamusti sudah mulai hadir di SUGBK sejak sore hari. Diketahui, pihak panitia penyelenggara tuan rumah menyediakan kuota sebanyak 5 ribu tiket untuk suporter PSIM.

1. Disambut Meriah

Kehadiran Brajamusti disambut dengan penuh kehangatan oleh The Jakmania. Mengingat, dua kelompok suporter memang memiliki hubungan yang baik.

Pertandingan pekan ke-14 Super League 2025-2026 tersebut lebih dari sekadar duel biasa. Ini menjadi laga spesial bagi Persija karena merayakan hari ulang tahunnya yang ke-97.

Kendati begitu, Gabriel Rama selaku perwakilan dari Brajamusti tetap optimistis dengan timnya. Ia yakin PSIM merusak pesta ulang tahun Persija.

"Iya Persija memang lagi ulang tahun, tapi PSIM yang menang," kata Gabriel kepada Okezone di SUGBK, Jumat (28/11/2025).