Siap Tampil Beda, Malut United Hajar Arema FC di Pekan Ke-14 Super League 2025-2026?

PELATIH Malut United, Hendri Susilo, siap membawa skuad asuhannya tampil beda saat menjamu Arema FC di pekan ke-14 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, pada Sabtu 29 November 2025 pukul 13.30 WIB. Hendri Susilo menilai Yakob Sayuri dan kawan-kawan tampak antusias jelang laga besok siang.

“Kami telah menjalani latihan keras selama 4 hari terakhir. Para pemain tampak antusias dan siap untuk pertandingan besok. Intinya, kami akan tampil beda melawan Arema,” kata Hendri Susilo dalam konferensi pers jelang laga Malut United vs Arema FC, Jumat (28/11/2025).

Hendri Susilo ingin antar Malut United menang atas Arema FC. (Foto: Malut United)

1. Malut United dalam Motivasi Tinggi

Malut United menatap laga kandang kelima musim ini dengan motivasi tinggi untuk menjaga tren positif yang tengah dijalani. Laskar Kie Raha -julukan Malut United- tak terkalahkan dalam 6 pertandingan sebelumnya dengan raihan 5 kemenangan dan 1 hasil imbang.

Coach Hendri Susilo memaksimalkan jeda waktu singkat untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kemenangan menjadi target utama yang disepakati jajaran pelatih dan seluruh pemain.

“Alhamdulillah, sampai hari ini semua pemain dalam keadaan sehat. Tentu kami akan berburu tiga poin dalam pertandingan kandang kali ini demi memperbaiki posisi di papan klasemen agar tetap bisa bersaing di papan atas,” ucap Hendri.

2. Arema FC Tidak Full Team

Di sisi lain, Arema FC datang tidak dengan kekuatan terbaiknya. Matheus Blade Concecao dan Jose Guevarra dipastikan absen karena akumulasi kartu, juga Arkhan Fikri, Betinho, Achmad Maulana Syarif, serta Salim Tuharea yang masih menjalani pemulihan cedera.

Legiun asing mereka yang lain, Paulinho Moccelin, baru saja mengundurkan diri dari tim karena alasan keluarga. Namun, coach Hendri Susilo tetap mewaspadai kekuatan Singo Edan, terutama kala bermain tandang. Dari 6 laga tandang sebelumnya, Arema mencatatkan 2 kemenangan dan 4 hasil imbang.