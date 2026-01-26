Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jika Bojan Hodak Pergi, Persib Bandung Disarankan Kontrak Shin Tae-yong sebagai Pelatih

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |12:37 WIB
Jika Bojan Hodak Pergi, Persib Bandung Disarankan Kontrak Shin Tae-yong sebagai Pelatih
Shin Tae-yong dinilai cocok melatih Persib Bandung. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Abdul Haris, meyakini manajemen Persib Bandung akan memperpanjang kontrak Bojan Hodak yang berakhir pada 31 Mei 2026. Ia menilai tak ada alasan  manajemen Persib Bandung untuk tidak memperpanjang masa bakti pelatih asal Kroasia tersebut.

“Saya pikir (Bojan Hodak) akan dipertahankan. Enggak mungkin Bojan Hodak dilepas Persib Bandung,” kata Abdul Haris dalam program Morning Zone yang tayang di YouTube Official Okezone, Senin  (26/1/2026).

1. Bojan Hodak Back-to-Back Juara Bersama Persib Bandung

Bojan Hodak membawa Persib Bandung back to back juara Liga Indonesia (2023-2024 dan 2024-2025). Sebelum Bojan Hodak, sejatinya ada Stefano “Teco” Cugurra yang pernah mengantarkan Bali United juara back to back Liga Indonesia.

Bojan Hodak di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Namun, pelatih asal Brasil itu tidak melakukannya secara beruntun karena Liga Indonesia sempat berhenti pada 2020 karena Covid-19. Setelah membawa Bali United juara Liga 1 2019, ia membawa skuad Laskar Serdadu Tridatu kampiun Liga 1 2021-2022.

“Bojan Hodak satu-satunya yang membawa tim juara Super League back-to-back. Teco memang pernah bersama Bali United, tapi itu kan ada jeda kompetisi. Kalau back to back langsung itu hanya Bojan Hodak,” tegas pria yang juga dikenal sebagai jurnalis ini.

“Hal itu membuktikan Bojan Hodak memiliki kualitas yang sangat baik dan mengenal betul karakter pemain-pemain Persib Bandung. Sekarang juga lebih hebat menurut saya, karena setelah Persib melakukan perombakan 80 persen, Persib tetap tampil stabil. Bahkan dia sempat masuk kandidat pelatih Timnas Indonesia dan Persib ngotot mempertahankannya," ujar Abdul Haris.

 


