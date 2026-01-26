Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Persib Bandung Gaet Bek Timnas Indonesia Dion Markx

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |07:17 WIB
Penyebab Persib Bandung Gaet Bek Timnas Indonesia Dion Markx
Dion Markx resmi gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@dion.markx)
PERSIB Bandung tidak hanya mendatangkan Layvin Kurzawa, tetapi juga memboyong Dion Markx. Perekrutan Dion Markx masuk kategori mengejutkan karena mantan bek NEC Nijmegen U-21 ini tidak pernah dikait-kaitkan dengan Persib Bandung.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menjelaskan perekrutan Dion Maekx merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh tim setelah melewati putaran pertama kompetisi. Singkatnya, bek kuat seperti Dion Markx memang dibutuhkan Persib Bandung.

Dion Markx. (Foto: Media Persib)

“Coach Bojan Hodak merekomendasikan penambahan pemain di sektor pertahanan. Dion adalah pemain muda dengan pengalaman Eropa dan latar belakang Timnas. Ini langkah strategis untuk menambah kedalaman skuad dan menjaga konsistensi performa hingga akhir musim,” kata Adhitia, Okezone mengutip dari laman Persib Bandung.

1. Datangkan Dion Markx, Persib Bandung Investasi Jangka Panjang

Adhitia mengatakan kehadiran Dion Markx diharapkan menjadi investasi jangka menengah dan panjang bagi Persib Bandung. Dengan kombinasi usia muda, pengalaman main di kompetisi Eropa, serta mental bertanding di level internasional, Dion Markx diproyeksikan memberikan energi baru di lini pertahanan Maung Bandung.

“Sekarang, Persib dan Bobotoh menantikan kontribusi terbaiknya. Kami sedang berjuang mempertahankan gelar juara Super League dan melangkah sejauh mungkin di AFC Champions League Two. Wilujeng sumping, Dion Markx,” kata Adhitia.

2. Karier Dion Markx Sebelum Gabung Persib Bandung

Sebelum gabung Persib Bandung, Dion Markx bermain di Liga 2 Belanda bersama TOP Oss. Ia juga menghabiskan masa pembinaan di akademi klub-klub ternama Belanda seperti Vitesse Arnhem dan NEC Nijmegen.

 

